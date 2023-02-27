Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yaptığı denetimde Küçük Sanayi Sitesinde yenileme çalışması devam eden yağmur suyu hattını yerinde inceledi. BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner’in de yer aldığı incelemelerde Özkan, teknik ekipten ve esnaftan bilgi aldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yaptığı denetimde Küçük Sanayi Sitesinde yenileme çalışması devam eden yağmur suyu hattını yerinde inceledi. BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner’in de yer aldığı incelemelerde Özkan, teknik ekipten ve esnaftan bilgi aldı.

Özkan ziyarette yaptığı açıklamada,“Güzellikler şehri Karacabey’imizde,Bursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte altyapı seferberliğini başlatmıştık. İçme suyu, kanal, yağmur suyu ve bunun yanında Yeniköy’deki arıtma çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Amacımız, 50 yıldan beri yaşanan sıkıntıyı sonlandırmak ve gelecek yüzyılda, Türkiye yüzyılında Karacabey’de yaşayan hemşerilerimize modern, çağdaş bir şehircilik anlayışını sahada gerçekleştirmek. Bu çerçevede yapılan çalışmalar, Karacabey’imizde hamdolsun güzel bir şekilde gidiyor” dedi.

Özkan açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bildiğiniz gibi altyapı çalışmaları sıkıntılı faaliyetler; toprak oluyor, toz oluyor, çamur oluyor, vatandaşlarımızda tabii bu çalışmalar yapılırken bir miktar sıkıntı yaşıyor. Ancak hamdolsun Karacabey’deki vatandaşlarımız bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunun kendileri için çocukları için torunları için olmazsa olmaz faaliyetler olduğunun idrakinde ve bu noktada bizlere destek oluyorlar. Kendilerine gösterdikleri sabır dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Küçük Sanayi Sitemizde esnaf arkadaşlarımız var, gerçekten canla başla bu memleket için Karacabey için gayret gösteriyorlar. Yağmur suyu ile ilgili sıkıntı yaşıyorlardı. Bir miktar yağmur yağdığında burada gölleşme oluyor ve dükkanlarına, iş yerlerine zarar veriyordu. Karacabey’de başlattığımız altyapı seferberliği içerisine burayı da dahil etmek istedik ve normalde programda olmamasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a konuyu anlattık.Hamdolsun kendisi bu faaliyetlerinde mutlaka yapılması için startı verdi. Bu noktada her zaman bizim yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a,BUSKİ Genel Müdürümüz Güngör Gülenç’e, BUSKİ Karacabey Şube Müdürümüz Koray Şahiner’e teşekkür ediyorum.Tüm personele, müteahhit firmalara, bu konuda gayret gösteren herkese kolaylıklar diliyorum. Karacabey’imize hayırlı olsun” dedi.