Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melih Özçiçek (32) idaresindeki 34 DVS 371 plakalı otomobil Bandırma’dan Karacabey istikametine doğru seyir halindeyken, Tophisar köyünden anayola çıkmaya çalışan İbrahim Çilingir’in kullandığı 10 E 7689 plakalı kamyona çarptı. Tophisar kavşağında meydana gelen kazada Melih Özçiçek’in kullandığı otomobilin kamyonun sol yan kısmına çarpmasıyla birlikte ortalık adeta savaş alanına döndü. Hurdaya dönen aracın ön koltuğunda yolcu olarak bulunan yolcu Veysel Taşçı (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Melih Özçiçek ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi Karacabey Devlet Hastanesinde yapılan ve durumu ağır olan Melih Özçiçek, Uludağ Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.