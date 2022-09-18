Karacabey’de, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından süren altyapı çalışmaları çerçevesinde çalışmaların bittiği yollarda asfaltlama çalışmaları da bugün itibariyle başladı. Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışmaların hızlı ve titiz bir şekilde yapılacağını söyledi.

Karacabey’de, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından süren altyapı çalışmaları çerçevesinde çalışmaların bittiği yollarda asfaltlama çalışmaları da bugün itibariyle başladı. Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışmaların hızlı ve titiz bir şekilde yapılacağını söyledi.

Karacabey’in geleceğine katkı sağlayacak en önemli çalışmalardan biri olan altyapı çalışmaları titizlikle sürerken, altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarına da başlandı. Belediye Başkanı Ali Özkan da asfaltlama işlemleri ile ilgili beklenen müjdeli haberi verdi ve ilk asfaltlama çalışmalarının Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde 241 Sokakta başladığını, hızlı bir şekilde altyapısı tamamlanan tüm sokaklarda da asfaltlama işlemlerine geçileceğini söyledi.

Özkan yaptığı açıklamada şu cümleleri kurdu;

“Bunlar umuyoruz ki Karacabey’in son altyapı çalışmaları olacak. Bundan sonra 100 yıllık bir dönemde bu altyapıların hizmet vereceğini öngörüyoruz. Ve artık asfaltlama işlemi de başlıyor. Biliyoruz ki bu altyapı çalışmaları sürecinde birçok vatandaşımızı çamurdan, tozdan rahatsız ettik. Bu anlamda hoşgörülerine sığındığımız vatandaşlarımıza da artık müjdeli haberi veriyoruz. Ekiplerimiz farklı noktalarda yürüteceği çalışmalarla, altyapısı biten cadde ve sokaklarımızı asfaltla buluşturacak.”

Özkan, bu anlamda başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere çalışmalarda emeği Geçen tüm BUSKİ yönetimine ve saha ekibine teşekkürlerini iletti.