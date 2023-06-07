Karacabey Belediyesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak ve bu konuda toplum genelinde farkındalık oluşturmak adına titizlikle sürdürdüğü sıfır atık çalışmaları çerçevesinde önemli bir çalışma daha başlattı.

Karacabey Belediyesi’nin başlattığı yeni uygulamayla, ilçede bulunan bağımsız sıfır atık toplayıcıları tek çatı altına alındı. Bu çerçevede, ilçe sınırları içerisinde oluşan geri kazanılabilir atıkların evsel atıklar ile karıştırılmadan kaynağında ayrı bir şekilde toplanmasına ve atık toplama izninin verilebilmesi için bağımsız sıfır atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik, Karacabey Belediyesi meclis gündeminde kabul edildi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı sıfır atık projesi çerçevesinde, ilçemizde aktif olarak sıfır atıkla ilgili faaliyetleri gerçekleştirmeye devam etmekteyiz. Karacabey Belediye Meclisimizde kabul edilen yönetmeliğe istinaden başvuru yapan ve listede yer alan vatandaşlarımıza, bağımsız sıfır atık toplayıcısı belgelerinin takdim edeceğiz. Bugüne kadar 53 kişi belge aldı, kayıtlar devam ediyor. Bu çalışma İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleşiyor ancak kayıtlar, belediyemizin 3. katında Zabıta Müdürlüğümüzdealınıyor. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum. Karacabey’de sıfır atık konusunda farkındalığın artması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma konusunda çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.