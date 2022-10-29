Araç sürücüsü Emircan Yıldırım, olay yerine gelen ambulans ile Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alevlerin yükselmesiyle birlikte sürücü Emircan Yıldırım araçtan zorlukla inerek alevlere müdahale ederken, bir yandan da durumu itfaiyeye haber verdi.

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen ve sürücüsünün kendisini dışarı atarak kurtardığı araçta, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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