Karacabey Belediyesi’nin Dünya Öykü Günü etkinliği, sanatseverlerden tam not aldı. Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi’nin de katkılarıyla gerçekleştirilen zengin içerikli programda Karacabeyli yazarların okuduğu öyküler katılımcıları hayran bıraktı.

Karacabey Belediyesi’nin Dünya Öykü Günü çerçevesinde düzenlediği program, Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi’nin de katkılarıyla büyük beğeni topladı. Ergün Koç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Karacabeyli yazarlar Süreyya Şişmanlar Aydınhan, Hayrettin Yazıcı, Galip Duman, Sema Erdem, Dilek Kobal Özyurt ve Güray Kırlı’nın okuduğu öyküler katılımcıları büyüledi. Ayrıca, Müzik Öğretmeni Erdoğan Irmak’ın sazı eşliğinde seslendirilen türküler geceye ayrı bir renk kattı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Bora Akın, Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi Kurucu Başkanı Şaban Önen, siyasiler ve öykü tutkunları katıldı. Belediye Kültür İşleri Müdürü ve aynı zamanda Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclis Başkanı Erhan Doğan’ın moderatörlüğündeki program, izleyicilere öykülerin büyülü dünyasında bir yolculuk sundu.

Moderatör Erhan Doğan açılış konuşmasında, öykünün yazılı edebiyatın en eski türlerinden biri olduğunu ve insanlık tarihinin derinliklerinden günümüze kadar önemli bir yer tuttuğunu belirtti. İlkel dönemlerde sözlü gelenekle başlayan öykülerin, toplumların kültürlerini, inançlarını, değerlerini ve deneyimlerini aktarmanın temel yollarından biri olduğunu vurgulayan Doğan, küçükken nine ve dedelerden dinlenen öykülerin hayal dünyasına kapılar açtığını ve yaşamın anlamını, değerlerini, insan olmanın derinliklerini aktardığını ifade etti.

Etkinlik boyunca yazarlar, katılımcılara kendi yaşam deneyimlerinden, halk kültüründen, geleneklerden ve masalsı öğelerle şekillenen öyküler sundular. Katılımcılar, kahramanların yaşadığı zorlukları, mücadeleleri ve zaferleri içlerinde hissederek öykülerin duygusal yolculuklarına ortak oldular.

Program sonunda Belediye Kültür İşleri Müdürü ve Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclis Başkanı Erhan Doğan tarafından Karacabeyli yazarlar plaketle onurlandırıldı.