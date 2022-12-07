Karacabey Belediyesi, şehir genelindeki metruk binaları titizlikle yıkmaya devam ederken, son yaptığı yıkımla birlikte ilçede ortadan kaldırılan metruk bina sayısı 99 oldu.

Karacabey Belediyesi, şehir genelindeki metruk binaları titizlikle yıkmaya devam ederken, son yaptığı yıkımla birlikte ilçede ortadan kaldırılan metruk bina sayısı 99 oldu.

Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkımı gerçekleştirilen metruk binalara, önceki gün Şahin Mahallesi’nde bir yenisi daha eklendi. Belediyeye bağlı ekipler, Şahin Mahallesinde bulunan ve risk taşıyan metruk binayı yıkarak hem kötü amaçlı kullanımların önüne geçti hem de bölgeyi otopark alanı olarak kullanılabilir hale getirdi.

Tek tek yıkılıyor

Metruk binaların kent güvenliği ve estetiği açısından olumsuz bir duruma neden olduğunu aktaran Belediye Başkanı Ali Özkan, kentin dört bir yanındaki metruk binaları bir bir yıkarak, bu problemleri ortadan kaldırma konusunda kararlı olduklarına vurgu yaptı.

Hem merkezde hem de kırsalda bu binaların yıkımlarını titiz bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Özkan, vatandaşların da mahalle muhtarları aracılığıyla veya doğrudan belediyeye yaptıkları şikayetler neticesinde harekete geçilerek, bu işlemlerin gerçekleştiğini söyledi. Özkan, yıllardır olumlu tepki alan bu uygulamanın kararlı bir şekilde sürdürüleceği mesajını verdi.