Karacabey’de metruk binaların yıkım işlemleri sürüyor. Son olarak Hüdavendigar Mahallesindeki bir metruk binanın yıkım işlemi, ekipler tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkımlar ilçenin dört bir yanında sürerken, prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıkım işlemleri titiz bir şekilde yürütülüyor. Ekipler, Hüdavendigar Mahallesindeki metruk binanın yıkımını da başarıyla tamamladı. Kent genelindeki metruk binaların yıkımlarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’i daha yaşanabilir bir kent hedefiyle gerek altyapı gerekse de üstyapı çalışmaları ile geleceğe hazırladıklarını kaydetti.

Mahallelerde hem görüntü kirliliği hem de güvenlik açısından risk oluşturan metruk binaları ortadan kaldırmaya devam edeceklerini vurgulayan Özkan, bu çalışmaları kararlı bir şekilde sürdürecekleriniifadeetti.