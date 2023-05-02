Karacabey’de metruk durumda bulunan ve uygunsuz kullanıma maruz kalan eski yapılar, yasal süreçlerin tamamlanması ile beraber sırasıyla ortadan kaldırılıyor. Kent genelindeki metruk binaların yıkımı sürerken, ilçede ortadan kaldırılan metruk bina sayısı da 109 oldu.

Merkez ve kırsal mahallelerde devam eden yıkımları, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri titizlikle gerçekleştiriyor. Yıkımların önceki adresi, kırsal mahallelerden Harmanlıyken bu kez şehir merkezinde Hamidiye Mahallesindeki bir metruk bina ortadan kaldırıldı. Gerçekleşen yıkımla, ilçede ortadan kaldırılan metruk bina sayısı da 109’a ulaştı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, terk edilmiş ve harabe halde bulunan metruk binaların güvenlik ve sağlık açısından risk taşıdığını ve ortadan kaldırma konusunda kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Yasal prosedürlerin tamamlanması ile yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyleyen Özkan, “Yıkımı gerçekleşen metruk binaların ardından kullanabildiğimiz alanların geçici de olsa otopark olarak kullanılması için çalışıyoruz. Bu da önemli bir ihtiyaca yanıt vermiş oluyor. Bu noktada çalışmalarımız devamedecek”dedi.