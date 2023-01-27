Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, kaçak moloz dökümü yapan kişi veya kurumlara göz açtırmıyor. Kaçak moloz dökümü nedeniyle sadece ocak ayında toplamda 20 bin liralık idari işlem uygulandığını kaydeden Belediye Başkanı Ali Özkan, “Zabıta ekiplerimiz 7-24 teyakkuz halinde. Bu riski vatandaşlarımızın göze almasına gerek yok. Gayet makul bir ücret karşılığı moloz döküm sahamıza molozlarını dökebilirler” dedi.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, kaçak moloz dökümü yapan kişi veya kurumlara göz açtırmıyor. Kaçak moloz dökümü nedeniyle sadece ocak ayında toplamda 20 bin liralık idari işlem uygulandığını kaydeden Belediye Başkanı Ali Özkan, “Zabıta ekiplerimiz 7-24 teyakkuz halinde. Bu riski vatandaşlarımızın göze almasına gerek yok. Gayet makul bir ücret karşılığı moloz döküm sahamıza molozlarını dökebilirler” dedi.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yılda da denetimlerinde hız kesmiyor. Ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde kaçak moloz dökümü yapan kişi veya kurumlara göz açtırmıyor. Ekipler, kaçak moloz dökümü nedeniyle ocak ayı içerisinde suçüstü yakaladığı kişilere toplamda 20 bin lira idari işlem uyguladı.

"Riske girmeye gerek yok"

Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan bu kaçak işleme göz açtırmamaya kararlı olduklarını belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, “Moloz dökümü konusunda vatandaşlarımızı her fırsatta ilçemize gayet yakın olan Akçakoyun Mahallemizdeki moloz döküm sahamıza yönlendiriyoruz. Makul bir ücret karşılığı molozlarını buraya dökebiliyorlar. Ama ısrarla kaçak ve çevreye moloz dökmek isteyenler, üzülerek belirtmeliyim ki bir dizi cezai işlemi göze alması gerek. Çünkü böyle durumlarda öncelikle çevreyi kirletmekten ceza kesiyoruz. Sonra bu döktüğü molozları tek tek toplatıyoruz. Eğer toplamazsa biz toplayıp, toplama bedelini yine döken şahıslardan tahsis ediyoruz. Ve yine aynı kişiye, molozlarını moloz sahasına dökmesi için ücret yansıtıyoruz. Tüm bunları göze almaya gerek yok. Vatandaşlarımız bu konuda detaylı bilgiyi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizden alabilirler” dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, moloz dökenlere karşı 7-24 teyakkuzda kalıp göz açtırmıyor. Bu tarz ihbarlarda, fotoğraf veya video kaydı olduğu takdirde yine gerekli idari işlemin sağlanabildiği ve görüntü kaydı alınan ihbarların da değerlendirildiği duyuruldu.