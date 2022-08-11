Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Aşevi, hayırseverlerin yardımlarıyla ilçe genelinde dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Daha önce,ihtiyaç sahiplerine tonlarca gıda dağıtımı yapan Aşevi, bu kez bir hayırsever tarafından bağışlanan 35 ton karpuzu da dar gelirli ailelere dağıttı.

Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Aşevi, hayırseverlerin yardımlarıyla ilçe genelinde dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Daha önce,ihtiyaç sahiplerine tonlarca gıda dağıtımı yapan Aşevi, bu kez bir hayırsever tarafından bağışlanan 35 ton karpuzu da dar gelirli ailelere dağıttı.

Günlük bin 500 kişilik sıcak yemek dağıtımını merkez ve kırsal ayırmaksızın tüm ilçe genelinde gerçekleştiren Aşevi, bunun yanında evlerin eşya ve kıyafet gereksinimlerini de karşılıyor. Engelli bireyler için tekerlekli sandalye ile yatalak hastalar için yatak ve taşıma liftlerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Aşevi, kömür ve okul eşyaları konusunda da ailelerin taleplerini yerine getiriyor.

Son olarak, Karacabeyli hayırsever Ahmet Dipli tarafından dar gelirli ailelere dağıtılması için aşevine bağışlanan 35 ton karpuzun, belediye ekiplerince merkez ve kırsalda ailelere tek tek dağıtımı gerçekleşti.

İlçe genelinde herkese rahatlıkla ulaşıyor

Belediye Başkanı Ali Özkan, hayırseverlerin bu yardımlarıyla kısa sürede aşevinin kapasitesini artırdığını ve ilçe genelinde herkese rahatlıkla ulaştığını belirterek,“Müdürlüğümüzün başarılı çalışmaları;ekiplerimizin, muhtarlarımızın özverisi ve hayırseverlerimizin desteği sayesinde, bugün birçok dar gelirli ailenin ihtiyaçları karşılanıyor. Ben bu anlamda katkı sağlayan ve aşevimize sahip çıkan tüm halkımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.