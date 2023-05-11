Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye girmeyi planlayan Karacabeyli gençleri gerçek sınav psikolojisine hazırlamak amacıyla, gerçeğe yakın formatta ücretsiz bir TYT deneme sınavı düzenliyor.

Ücretsiz hazırlık kursları, ücretsiz test kitapları ve sınavı kazananlara tercih desteği gibi uygulamalarla sürekli üniversite adaylarının yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabeyli gençlere gerçek sınav provası imkanı sunuyor. Gerçek sınav ile birebir olacak ücretsiz deneme sınavıyla, gençlere hem stresi yenme hem de başarı ortalamalarını görme imkanı sunulacak. Karacabey’de yaşayan lise son sınıf öğrencileri ve mezun öğrenciler ücretsiz olarak sınava katılabilecek. Karacabey Belediyesi Gençlik Merkezi’nde 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günleri yapılacak. İki oturum halinde yapılacak sınavın ilk oturumu 09.00 - 11.45 saatleri arasında, ikinci oturum ise aynı gün 13.00 - 15.45 saatleri arasında yapılacak. Sınavda Türkçe 40 soru, Sosyal Bilimler Testi (Tarih 5, coğrafya 5, felsefe 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya felsefe 5) 20 soru, temel matematik testi 40 soru ve fen bilimleri testi (Fizik 7, kimya 7, biyoloji 6) olmak üzere 120 soru yer alacak. Toplam 120 soru için 165 dakika süre verilecek.

Gerçeğe yakın formattaki bu sınava katılmak isteyen öğrenciler, busmek.bursa.bel.tr internet adresinden online başvuru kısmından oturum saatini seçerek başvuru yapabilecekler.