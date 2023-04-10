Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir hafta boyunca sürecek geleneksel ramazan etkinlikleri, ilçe halkının yoğun ilgisiyle başladı. İlk gün Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan gösterilerde, çocuklar birbirinden farklı aktivitelerle keyif dolu anlar yaşadı.

Ramazan’a özel ışıklandırılan Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen aktivitelerde, ramazanın ruhuna uygun birçok aktivite ilçe halkıyla buluştu.

Ramazan etkinliklerinin, hava muhalefeti nedeniyle Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde devam edeceği belirtilirken, Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Çocuklarımıza ramazanın ruhunu hem geleneksel aktivitelerle yansıtmak hem de onlara bu ayı daha da sevdirmek adına bu faaliyetleri düşündük. İçerisinde geleneksel Türk tiyatrosunun unutulmaz karakterleri ve hikayelerinin yer aldığı etkinliklerde, usta isimleri gösteri sanatında seyirciyle buluşturuyoruz. Karagöz ve Hacivat gölge oyununu farklı akşamlarda, farklı konseptlerle yine gölge oyunu olarak sunuyoruz. Gelen tüm çocuklara ikramlarımız, gece boyunca aralıksız sürüyor. Tüm ailelerimizi çocuklarıyla beraber Ramazan etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

Öte yandan cumartesi günü başlayan etkinlikler, 14 Nisan’a dek her akşam farklı gösterilerle devam edecek.

Hava muhalefeti nedeniyle de gösterilerin, Cumhuriyet Meydanında Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezine alındığı duyuruldu.