Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, son günlerde Türkiye genelinde artış gösteren sıcaklıklara karşı vatandaşları uyararak hem kişisel sağlık hem de çevre sağlığı açısından vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Önceki gün Şahmelek Mahallesinde yaşanan orman yangının erken müdahale sayesinde büyümeden söndürüldüğünü belirten Özkan, tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların hem insanların hem doğa için çeşitli riskler barındırdığını belirten Özkan, “Uzmanlar bu konuda insan sağlığının da olumsuz etkilenmemesi için gün içinde mecbur kalmadıkça evde kalmalarını öneriyor. Artan sıcaklıklar sağlımızı olduğu gibi çevre ile alakalı faktörlerde de riskler barındırıyor. Gerek ulaşım gerekse de alt ve üst yapıda sorun yaşanmaması için tüm saha ekiplerimiz birbiri ile koordineli şekilde teyakkuzda” dedi.

Özkan sosyal medyada yaptığı paylaşımda ise şu cümlelere yer verdi;

"Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde, ülkemizin genelinde olduğu gibi ilçemizde de yangın riski kat kat artmaktadır. Yangın riskine karşı duyarlı, tedbirli olalım. Üzücü olayların yaşanmaması hem kendimizin hem de komşularımızın can ve mal güvenliğine zarar gelmemesi için kontrollü de olsa bağda, bahçede, arazide ateş yakmayalım. Yangın çıkarması muhtemel her türlü faaliyetten kaçınalım."