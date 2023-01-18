Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm altyapı hatları etap etap yenilenen Karacabey ilçesinde, altyapının tamamlandığı caddeler asfaltlama çalışmalarıyla daha konforlu hale getiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm altyapı hatları etap etap yenilenen Karacabey ilçesinde, altyapının tamamlandığı caddeler asfaltlama çalışmalarıyla daha konforlu hale getiriliyor.

Bursa’nın 17 ilçesiyle birlikte sağlıklı geleceğe hazırlanması için altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, altyapıyla eş zamanlı olarak ulaşım yatırımlarına da devam ediyor. Karacabey İlçesi’nde de iki yıl önce başlayan içme suyu hatlarının yenilenmesi çalışmalarının yanında geçtiğimiz yıl başlayan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla ilgili faaliyet devam ederken, çalışmaların tamamlandığı bölümlerde yollar da daha konforlu hale getiriliyor. İlçenin önemli ulaşım akslarında Fatih Sultan Mehmet Caddesi 241. Sokak, Mehmet Hasan Kula Sokak, Muhtar Aziz Eren Sokak’ta altyapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından başlayan asfaltlama çalışmaları da tamamlandı. Toplamda 3 bin 800 metre sıcak asfalt kaplama yapılırken, çalışmalar çerçevesinde 13 bin 200 ton alt temel ve pmt, 7 bin 800 ton asfalt kullanıldı. Yine bu alanda 3 bin 500 metre uzunluğunda 7 bin metre bordür ve 7 bin 700 metrekare parke kaplama çalışmalarının 4 bin metrekarelik kısmının imalatı bitirildi. Kalan 3 bin metrekarelik kısmında imalatlar devam ediyor.

Rahatlığı uzun yıllar sürecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte altyapı ve asfaltlamanın tamamlandığı Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde incelemelerde bulundu. İlçede altyapı çalışmalarının 2 yıldır sürdüğünü, bu nedenle bazı sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Başkan Aktaş, ama artık işin finaline geldiklerini söyledi. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarının da hemen yapıldığını dile getiren Başkan Aktaş, “Yapılan bu çalışmalarla 40-50 birikmiş sorunları ortadan kaldırıyoruz. Karacabey sakinlerinin bu işin rahatlığını uzun yıllar yaşayacakları, modern bir şehirde ne olması gerekiyorsa altyapıyla alakalı onları hayata geçiriyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da hem merkezi hükümet hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyesi olarak kendilerinin yaptıkları yatırımlarla ilçede adeta hizmet sağanağı yaşandığını söyledi.