Karacabey Belediyesi tarafından faaliyet gösteren açık yüzme havuzu, 20 günlük sürede 2 bini aşkın kişiye hizmet verdi. 12 yaş altı çocukların ücretsiz faydalandığı havuz, yaz boyunca ilçe halkına hizmet verecek.

Karacabey Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren yüzme havuzu tesisleri, yaz sezonuyla birlikte faaliyetlerine bir kez daha başladı. Yediden yetmişe tüm vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tesislerde, son bir haftada 912 kişi, toplamdaysa bu yılın ilk 20 gününde 1977 kişi havuzdan faydalanmış oldu.

Her yaşa hitap ediyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan,“Bir yanda serinlemek isteyen vatandaşlarımız için diğer yandan da spor maksadıyla bu havuzumuzu kullanmak isteyen vatandaşlarımız için havuz faaliyetlerimizi her yaşa hitaben sürdürüyoruz. Karacabey’de spora yapılan yatırımlarımız ile tek branştaki spor dalını, bugün onlarca branşa yaydık. Binlerce lisanslı, on binden fazla da sporsevere ulaştık. Son bir hafta boyunca spor tesislerimizdeki genel sayıya bakacak olursak;basketbolda 217 sporcu, karatede 119, jimnastikte 191, zumbada 136, voleybolda 138, masa tenisinde 5, kort tenisinde 38, pilateste 28, halısahalarımızda 184, okçulukta 478 sporcuya hizmet vermişiz. Toplamda 1532 sporcu, son bir hafta içerisinde tesislerimizden faydalanmış durumda. Tüm halkımızı tesislerimizin imkanlarından faydalanmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.