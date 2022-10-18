Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçundan firari olarak arandıkları tespit edilip savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünden Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 4 şüpheli, Karacabey’de tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Karacabey’de hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 şüphelinin Manisa’nın Kula ilçesine geldiği tespit edilerek, fiziksel takibe alındı. Şüpheliler, Manisa’nın Kula ilçesinde bir binaya girme girişiminde bulunurken düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde, ikametlerin kapısını açmak için kullandıkları aparatlar ele geçirildi.

Geçtiğimiz günlerde Karacabey’in Gazi Mahallesi’nde evden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler Ayşe A. (26), Çiğdem U. (42), Nazik A. (22) ve Çiğdem A. (25) ikamette bulunan 150 bin TL değerinde ziynet eşyasını çaldılar.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli kadın, yapılan operasyon sonucu tutuklandı.

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