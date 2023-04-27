Karacabey’de, Yeni Mahalle ve Gazi Mahallelerinin birleştiği noktada kültür merkezi ve düğün salonu için inşaat çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 15 milyon liraya inşa edilecek yatırım ile bölgenin önemli bir ihtiyacı daha çözüme kavuşmuş olacak.

Üç koldan yatırım seferberliği

Çalışmaların gerçekleştirileceği bölgeye giden Belediye Başkanı Ali Özkan, burada yaptığı açıklamada, “Güzellikler şehri Karacabey’imizde bir taraftan hükümetimizin bir taraftan Bursa Büyükşehir Belediyemizin bir taraftan da Karacabey Belediyemizin üç koldan yatırım seferberliği devam ediyor.Adeta sağanak sağanak yatırımlar Karacabey’imizde gerçekleşiyor. Şu anda Yeni Mahalle ve Gazi Mahallelerimizin birleştiği noktadayız. Buraya bir kültür merkezi ve düğün salonu inşa ediyoruz.Toplamda bin sekiz yüz metrekarelik bir inşaat. Yedi yüz metrekaresi düğün salonu olacak. İki katlı bir bina öngörüyoruz bu arada. Şu anda inşaatı da devam ediyor. Yaklaşık 15 milyon TL’lik bir yatırım bu. Karacabey’imize, bölgemize, insanlarımıza, hemşerilerimize hayırlı olsun diyoruz” dedi.