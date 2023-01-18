Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) yaptığı açık ihale ile 5 bin küsur dönüm arazi sadece şeker pancarı ekilmek kaydıyla ihale edildi ve üreticilere teslim edildi. Bu 5 bin dönümden, 60 bin tona yakın şeker pancarı Karacabey’de üretilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) yaptığı açık ihale ile 5 bin küsur dönüm arazi sadece şeker pancarı ekilmek kaydıyla ihale edildi ve üreticilere teslim edildi. Bu 5 bin dönümden, 60 bin tona yakın şeker pancarı Karacabey’de üretilecek.

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan ile bir araya gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Bölgemiz ve hatta ülkemiz için çok kıymetli olan Susurluk Şeker Fabrikası’nın yeniden açılması ve ayakta kalması için çok çaba gösterdik. Ve sonucunda büyüklerimiz sesimize kulak verdi. Çiftçilerle yaptığım görüşmelerde kendi arazilerine de bu ürünü ekeceklerini öğrendim. Belki 100 bin tonluk bir üretim potansiyeli bekleniyor. Geçen yıl bu rakam 10 bin ton civarındaydı. 10 kat artırıldı. Küspesi, nakliyesi, pancarı, oksijeni, istihdamı ile üreticilere ciddi bir gelir katkısı olacak ve Susurluk Şeker Fabrikasının sürdürülebilir bir üretim yapması sağlanmış olacak. Hayırlı olsun" dedi.

Fabrika Müdürü Erdoğan’dan teşekkür ziyareti

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, teşekkür ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Göreve geldikten sonra ilk olarak sizleri ziyaret etmiştik. Tabii o dönem sohbet esnasında fabrikamız için neler yaptığımızı, 2017 yılındaki açılış aşamasındaki gayretlerinizi hayranlıkla dinlemiştik. Dolayısıyla bizim bu bölgedeki yaşadığımız problemlerin çözüm odağında ne yapabiliriz diye konuştuğumuzda, TİGEM arazileri gündeme gelmişti. Burada sizin katkılarınız çok önemli. Bu bölgeyi Tarım Bakanımız ziyaret ettiğinde bizzat konuyu Bakanımıza ileterek, bu konunun hayata geçmesine vesile oldunuz. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Bugün ne güzel ki TİGEM arazilerinde ihale açıldı, belki de bu bölgede bir ilk olduğunu düşünüyorum. Şeker pancarı ekmek koşuluyla 5162 dekarlık arazi ihaleye çıkıldı. Burada ihaleleri alan vatandaşlarımız sözleşmelerini imzaladılar. Dolayısıyla bize önemli bir hammadde tedariki sağlanmış oldu. Burada fabrika olarak teşekkürü bir borç biliriz" dedi.

Milli servet vurgusu

Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, “Müdür ve mesai arkadaşları ziyaretimize geldiler. Susurluk Şeker Fabrikası ve şeker pancarı gündemimizde. Biz de ‘Nerede tarım, orada varım’ düsturuyla hareket ediyoruz. Bu anlamda tarımla ilgili neler yapılır, ne tedbirler alınır, bunlar hep kafa yorduğumuz konular. Bildiğiniz gibi 2014 yılında çeşitli gerekçelerle üretime ara verilmişti. Milli bir servet, önemli bir değer ve bölgedeki şeker pancarı üretiminin de lokomotifi. Tabii şeker pancarı alelade bir bitki değil. Hem şekerin hammaddesi hem de hayvancılıkta en büyük sıkıntılardan birisi olan yem bitkisi olması da önemli. Nakliye ve istihdam anlamında sadece Susurluk’u değil Mustafakemalpaşa, Bandırma, Manyas Yenişehir gibi ilçelerin üretimini ilgilendiren önemli bir kuruluş Susurluk Şeker Fabrikası. Toprağa olan katkısından, havanın temizlenmesine kadar çeşitli olumlu etkileri de var. Bu saydığımız ilçelerin belediye başkanları ile ziraat odası başkanları ve ilçe başkanlarımızla toplantı yaptık. Susurluk Şeker Fabrikası’na gittik. Milletvekillerimizin desteğiyle Ankara’ya gittik, Genel Müdürlük’te toplantı yaptık ve hamdolsun bu fabrikanın açılması gündeme geldi. 2017 yılında bizimde katıldığımız bir törenle açılışı gerçekleşti. Polar sıkıntısı nedeniyle üreticilerimiz buna pek rağbet göstermediler. Dolayısıyla farklı illerden hammadde nakliye yapılarak, fabrikanın ayakta durması sağlanmaya çalışıldı. Tekrar üretime başladı ama rağbet olmayınca bu konu değerlendirildi. Üreticiler bu ürüne çekimser yaklaşıyordu” dedi.

Çok büyük üretim potansiyeli var

Başkan Özkan, şöyle devam etti:

“TİGEM’e bağlı Karacabey haramız var. 83 bin dönümlük arazi. Bu arazide çeşitli mahsuller ekilmesi kaydıyla kiraya veriliyordu. Biz de hem bu tesisin yaşaması hem de üreticilere pozitif ayrımcılık yapılması nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye ve TİGEM Genel Müdürümüz Hasan Gezginç’e konuyu anlattık ve Haziran 2022’de de TİGEM arazilerinde bu konuyu anlatan bir basın açıklaması yaptık. Bölge milletvekillerimizden, il başkanımızdan ve bakanlarımızdan destek istemiştik. Sağ olsun büyüklerimiz sesimize kulak verdi. Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Hasan Gezginç olumlu cevap verdiler ve süreci de gerçekleştirdik. TİGEM’in yaptığı açık ihale ile 5 bin küsur dönüm arazi, sadece şeker pancarı ekilmek kaydıyla ihale edildi ve üreticilere teslim edildi. Bu 5 bin dönümden 60 bin tona yakın şeker pancarı Karacabey’de üretilecek. Bu arada, çiftçilerle yaptığım görüşmelerde de kendi arazilerine de ekeceklerini öğrendim. Belki 100 bin tonluk bir üretim potansiyeli bekleniyor. Geçen yıl bu rakam 10 bin ton civarındaydı. 10 kat artırıldı. Küspesi, nakliyesi, pancarı, oksijeni, istihdamı ile üreticilere ciddi bir gelir katkısı olacak ve Susurluk Şeker Fabrikası’nın sürdürülebilir bir üretim yapması sağlanmış olacak. Bu çalışmalar için desteklerini esirgemeyen, tarım konusuna her zaman önem gösteren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hassasiyetlerimize kayıtsız kalmayan Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye, TİGEM Genel Müdürümüz Hasan Gezginç’e, Bölge Milletvekilimiz Dr. Mustafa Esgin’e, Tarım Komisyonu Başkanı Milletvekilimiz Zafer Yıldız’a, İl Başkanımız Davut Gürkan’a, Fabrika Müdürümüz Kürşat Erdoğan’a, mesai arkadaşlarına, İlçe Başkanımız ve Ziraat Odası Başkanımıza, bu konuda gayret gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Bölgemize ve ülkemize tüm bu gelişmeler hayırlı olsun” diye konuştu.

Fabrika Müdürü Kürşat Erdoğan, ziyaret sonunda çalışmalara katkılarından dolayı Belediye Başkanı Ali Özkan’a plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti.