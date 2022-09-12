Karacabey’in Kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri, bu yıl da geleneksel Tarım Şenliği ile başladı. Harmanlı’da Tarım Lisesi bahçesinde gerçekleşen etkinlikte “Tarımın Enleri” ödülleri verilirken, yerel ürünler pazarıyla Karacabey çevresinde üretilen tarım ürünleri de tanıtıldı.

Karacabey’in Kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri, bu yıl da geleneksel Tarım Şenliği ile başladı. Harmanlı’da Tarım Lisesi bahçesinde gerçekleşen etkinlikte “Tarımın Enleri” ödülleri verilirken, yerel ürünler pazarıyla Karacabey çevresinde üretilen tarım ürünleri de tanıtıldı.

Karacabey’de bu yıl 3.südüzenlenen Harmanlı Tarım Şenliği, yine renkli görüntülere sahne oldu. Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen Tarım Şenliğinde, bir yandan tarım ürünleri bir yandan da tarımda kullanılan ekipmanlar sergilendi.Etkinlikte yerel ürün pazarı ve alternatif tarım ürünleri sergileri de yoğun ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğünün Türk Sanat Müziği Konseri ile başlayan tören; Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Yağmur ile diğer kurum amirleri, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Harmanlı Muhtarı Erdem Çolak ile birlikte katılan firmaları ve çiftçilerin stantlarını tek tek gezerken, ikram hazırlayan mahalle sakinleriyle de bir araya geldi ve teşekkürlerini iletti.

“Tarımın Enleri” bir kez daha ödüllendirildi

İlki Harmanlı Mahallesini kapsayan ödül töreni ile başlayan ‘Yılın Enleri’, son iki yıldır Karacabey’de üretim faaliyetine katılanlar arasından belirleniyor.

İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ziraat Odası’ndan alınan veriler doğrultusunda belirlenen ‘Tarımın Enleri’ çerçevesinde, bu yılda çeşitli alanlarda üretim yapan çiftçiler ödüllendirildi.

İlçe genelinde kayıtlı olarak nohut, mısır, soğan, çeltik, domates, karpuz, zeytin, bezelye, üzüm, ayçiçeği, pancar, buğday, kırmızıbiber, tohumluk karaca gibi en çok üretim yapılan kategorilerde çiftçiler ödüllendirilirken, bu yıl alternatif tarım ürünleri başlığı altında aronya, böğürtlen, incir ve kış sebzesi alanında da değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık alanında da değerlendirmeler ödüllendirildi. Etkinlikte, ‘Bu Yılın En Tecrübeli Çiftçisi’ ödülü 80 yaşındaki Veysel Gümüş’e takdim edilirken,‘En Genç Çiftçi’ ödülü ise 25 yaşındaki Onur Özgel’e takdim edildi. Etkinlikte ayrıca ‘En Çok Bezelye Eken Çiftçi’ ödülü,Karacabey’de üretim faaliyeti yapan Beşiktaş’ın eski futbolcularından Ali Gültiken’in oldu. Törende konuşan Muhtar Erdem Çolak, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.Çolak,şenliğin giderek büyüyen bir etkinlik olmasından dolayı hem şehir hem de mahalle halkı olarak büyük mutluluk duyduklarını belirtti ve bu ilginin katlanarak artacağını ümit ettiğini söyledi.

Türk tarihi bir bütün

Belediye Başkanı Ali Özkanda yaptığı konuşmada,“100 yıl önce düşman işgali altında kalan yurdumuzun çeşitli vilayetleri,Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla Büyük Taarruza geçmeleri ile çeşitli şehirlerimizi işgal eden düşman kuvvetlerini tüm yurttan kovdu, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Hep birlikte bu şanlı, şerefli bayrağın altında yaşıyor, büyüyor ve tarihi misyonumuza uygun faaliyetlerde bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

Özkan, Türk tarihinin bir bütün olduğuna vurgu yaparken,“Göktürklerde biziz, Selçuklu Devleti de biziz, Osmanlıda biziz, Türkiye CumhuriyetiDevleti de biziz. İnşallah bu biz olan Türkiye CumhuriyetiDevleti, bu şuurla, bu birlik beraberlik ruhu içerisinde, ilelebet payidar olacaktır” dedi.

Özkan konuşmasında,“Harmanlı Tarım Şenliğinin tarımsal anlamda ilçemize değer katması her yıl güçlenmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kurtbeyoğlu gıda güvenliğine dikkat çekti

Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğluda konuşmasında,etkinliğe katılan üreticileri tebrik ederken, her yıl yaptığı uyarısını yineledi. Kurtbeyoğlu konuşmasında,“Çiftçilerimizin özellikle aşırı ve gereksiz gübre, ilaç ve su kullanımından uzak durması bir yandan gıda güvenliğini sağlarken, bir yandan da daha sağlıklı ürünlere kavuşmamızı temin edecektir” açıklamalarında bulundu.