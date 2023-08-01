Karacabey’de,gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İlçe sınırlarında oluşan ve geri kazanılabilir durumdaki atıkların, evsel atıklar ile karıştırılmadan kaynağında ayrı bir şekilde toplanmasına ve atık toplama izninin verilebilmesi için bağımsız sıfır atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik çerçevesindeKaracabey Belediyesi’nin başlattığı uygulamada, 2. Grup’ta başvuru yapan 44 kişi daha Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcı Belgesini almaya hak kazandı.

Karacabey,01.08.2023-Karacabey Belediyesi’ningelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve bu konuda toplum genelinde farkındalık oluşturmak adınayürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İlçe sınırlarında oluşan ve geri kazanılabilir durumdaki atıkların, evsel atıklar ile karıştırılmadan kaynağında ayrı bir şekilde toplanmasına ve atık toplama izninin verilebilmesi için bağımsız sıfır atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik çerçevesinde, Karacabey Belediyesi’nin başlattığı uygulamada kayıtlar devam ediyor.

İlçede bulunan bağımsız sıfır atık toplayıcılarını tek çatı altında buluşturan uygulamada, ilgili yönetmeliğe istinaden 1. Grup’ta müracaat eden toplam 53 kişi Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcı Belgesi alırken, 2. Grup’ta başvuru yapan 44 kişi de değerlendirmelerden geçerek, Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcı Belgesini almaya hak kazandı.

Kayıtlar sürüyor

Karacabey Belediye Meclisinde kabul edilen yönetmeliğin ardından, kent genelinde Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcı Belgesi alma konusunda vatandaşların başvurularını sürdürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı Sıfır Atık Projesi çerçevesinde, Karacabey’de önemli çalışmalara imza atıyoruz. Karacabey genelinde Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcı Belgesi alma konusunda kayıtlarımız devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleşen çalışma çerçevesinde, başvuru gerçekleştiren 44 vatandaşımız daha belgeyi almaya hak kazandı. Kayıtlar, belediyemizin 3. katındaZabıta Müdürlüğümüzde alınıyor. Karacabey’de geleceğe katkı sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmakadına çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcı Belgesialmaya hak kazanan vatandaşlarımızı tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı