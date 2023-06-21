Karacabey Longozu’nda nilüfer çiçekleri açtı. Belediye Başkanı Ali Özkan, longozu ziyaret etti.

Özkan,“Çiriş otları, yaban gülleri, nergisler ve yaban lavantalarından sonra, şimdi sıra nilüfer çiçeklerinde. Üç yüz çeşit kuş türümüz var. Çeşitli endemik bitkilerimiz var. Tatlı suyumuz, tuzlu suyumuz, Marmara Denizi’ne kıyı bölgemiz var. Gerçekleştirdiğimiz sahil projemiz var. Arkamıza yaslandığımızda da ıhlamur, defne, kestane ormanlarımız var. Dolayısıyla doğal olarak, güzellik olarak ne arıyorsak Karacabey’de, Yeniköy’de, Bayramdere’de, Boğaz’da, Malkara’da, Kurşunlu’da var. Bütün vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyorum” dedi.

Nadide ortam

Özkan ziyarette kayık turu yaparak çiçekleri yerinde ve yakından incelerken,“Güzellikler şehri Karacabey’imizde longoz ormanlarında adeta bir renk cümbüşünü temaşa ediyoruz.Çeşitli bitkiler, çiçekler, sırasıyla vakitleri geldiğinde açmakta ve güzelliklerini sergilemektedir. Çiriş otları aştı, yaban gülleri, yaban lavantaları, karabaş otları açtı. Şimdi nilüfer çiçekleri açmakta, bir müddet sonra da ıhlamurlar çiçek açacak. Ve bu güzellikleri insanlığa sergileyecekler. Gerçekten nadide bir ortamdayız. Doğal bir ortamdayız. Karacabeyliler olarak birçoğumuzun bilmediği bu güzellikleri longoz ormanlarını, Karacabey Belediyesi olarak, mesai arkadaşlarımızla birlikte tanıtmaya çalışıyoruz. Önce Karacabeylilere, Bursalılara, Türkiye’ye ve dünyadaki vatandaşlara.Üç yüz çeşit kuş türümüz var. Çeşitli endemik bitkilerimiz var. Tatlı suyumuz var. Tuzlu suyumuz, Marmara Denizi’ne kıyı bölgemiz var. Ve gerçekleştirdiğimiz sahil projemiz var. Arkamıza yaslandığımızda da ıhlamur ormanlarımız, defne ormanlarımız, kestane ormanlarımız var. Dolayısıyla doğal olarak, güzellik olarak ne arıyorsak Karacabey’de, Yeniköy’de, Bayramdere’de, Boğaz’da, Malkara’da, Kurşunlu’da var. Ben bütün vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye, burada hoşça vakit geçirmeye, yürüyüş yapmaya, bunları izlemeye davet ediyorum” dedi.