Karacabey Belediyesi Kent Kafe, Atatürk Kültür Parkı içindeki Ergün Koç Kültür Merkezi’nde hizmete girdi.

Kent Kafe, uygun fiyatlı kahve çeşitleri ve zengin menüsü ile dikkat çekerek, ilçenin yeni buluşma noktası oldu. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Kent Kafe’nin toplumsal birlikteliği güçlendireceğini vurguladı. Ergün Koç Kültür Merkezi’nde hizmet verecek olan Kent Kafe, 7’den 70’e tüm vatandaşların sosyalleşebileceği, dinlenebileceği ve çeşitli etkinliklere katılabileceği bir mekan olarak dikkat çekiyor.

Törende konuşan Başkan Karabatı, "Kent Kafemiz, halkımızın bir araya gelip sosyalleşebileceği, dinlenebileceği, kültür ve sanatın buluştuğu bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Belediye olarak, her zaman en büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahıdır. Yaşam kalitemizi artırmak, sosyal etkinliklere daha fazla katılım sağlamak ve hep birlikte daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kent Kafe gibi projeler, şehrimizin sosyal ve kültürel zenginliğine katkıda bulunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir" dedi.

Kent Kafe’nin sadece bir kafe olmanın ötesinde, çeşitli atölye çalışmaları, sergiler ve konserlerle Karacabey’in kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacağını belirten Karabatı, her yaştan ve her kesimden insanın bir araya gelerek keyifli zaman geçirebileceği bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Başkan Karabatı, sözlerini Kent Kafe’nin Karacabey’in kültürel ve sosyal zenginliğine katkıda bulunmasını dileyerek sonlandırdı ve açılışta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılışta konuşan İYİ Parti İlçe Başkanı Cem Tiryakioğlu ve CHP İlçe Başkanı Mustafa Utku da, Kent Kafe’nin Karacabey’e ayrı bir güzellik katacağını belirterek, bu önemli hizmeti Karacabey’e kazandırmasından dolayı Belediye Başkanı Fatih Karabatı’ya teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Abdullah Karaca’nın duaları sonrası protokol tarafından Kent Kafe’nin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.