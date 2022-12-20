Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ı Karacabey’de ağırladı. TİGEM’e bağlı Karacabey Harasını ziyaret eden üçlü, çeşitli konularda ve çalışmalar hakkında istişare yapma imkanı da buldu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ı Karacabey’de ağırladı. TİGEM’e bağlı Karacabey Harasını ziyaret eden üçlü, çeşitli konularda ve çalışmalar hakkında istişare yapma imkanı da buldu.

Ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Başkan Özkan,“Mehmet Tahmazoğlu ile Zafer Işık’ı Karacabey’de ağırladık. Kendileri ilçemizi ziyaret ettiler, misafirimiz oldular. Şahinbey Belediyesi’nde yaptığı başarılı çalışmalarla bilinen Tahmazoğlu’nun, ilçesindeki gençlere ve çocuklara yönelik bir at biniciliği ile alakalı tesis yapmak istediğini öğrendik. Bu çerçevede, TİGEM’e bağlı Karacabey Harasında da bununla ilgili incelemelerde bulundu. Vesileyle hem belediye başkanımız hem de milletvekilimiz ile Karacabey’i ve çalışmalarımızı da istişare etme imkanı bulduk” dedi.