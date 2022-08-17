Karacabey Belediyesi’nin de destekçileri arasında yer aldığı ‘Doğayı Fark Et, Keşfet, Koru 2’ projesi, TUBİTAK tarafından onaylandı. Türkiye’de desteklenen 103 projeden biri olan çalışma doğrultusunda belirlenen öğrenciler, Bandırma ve Karacabey’de doğa eğitimi alacak.

Karacabey Belediyesi’nin de destekçileri arasında yer aldığı ‘Doğayı Fark Et, Keşfet, Koru 2’ projesi, TUBİTAK tarafından onaylandı. Türkiye’de desteklenen 103 projeden biri olan çalışma doğrultusunda belirlenen öğrenciler, Bandırma ve Karacabey’de doğa eğitimi alacak.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Levent Obuz ile Proje Yöneticisi Sinan Onar’ı makamında ağırlayarak, Doğayı Fark Et, Keşfet, Koru 2’ isimli projenin değerlendirme süreci hakkında istişarelerde bulundu. Eylül ayında projenin saha çalışmalarının gerçekleşeceğini aktaran Proje Yöneticisi Sinan Onar, projenin uygulama alanlarının Kapıdağ Yarımadası, Erdek Körfezi, Kuş Cenneti, Kocaçay Deltası Sulak Alanları ve Karacabey Longoz Ormanları olduğunu açıklandı.

İlçe olarak gururluyuz

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da ilçe genelinde yıllardır turizme önem verildiği kadar, doğaya farkındalık ve koruma çalışmalarını da her anlamda desteklerini belirterek, TUBİTAK tarafından onaylanmış böyle bir çalışmada yer almaktan da ilçe olarak gururlu olduklarını ifade etti.

“Doğayı keşfet, fark et, koru-2” adlı verilen projenin destekçileri arasında, Karacabey Belediyesi’nin yanı sıra Bandırma Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Erdek Belediyesi, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü, BANDAK ve TEMA Vakfı bulunuyor.

Doğanın işleyişi hakkında çok yönlü eğitim

Projenin hedefleri arasında katılımcıların doğanın işleyiş sistemi hakkında bilimsel bilgi ve becerilere sahip olmaları, bilinçli ve duyarlı bir doğa sevgisi geliştirmeleri, doğa ile ilgili sorunlara yenilikçi çözümler üretmeleri, biyoçeşitliğinin kıymetini fark ederek onu korumak için bilinçlenmeleri, doğadan ilham alarak sanat çalışmaları yapmaları, edindikleri bilgi ve tecrübeleri aktif kazanımlara dönüştürerek, bundan sonraki yaşamlarında bilime, doğaya ve araştırmaya olan ilgi ve motivasyonlarının artırılması bulunuyor.