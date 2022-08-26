Bursa’nın batı yakası Karacabey, turizm ve ulaşılabilir bir kent olmasının yanı sıra, 150 bin kişiye istihdam ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklanan Teknosab projesiyle yatırımcıların gözbebeği konuma geldi. Global Net Yatırım danışmanları, 35 yıllık tecrübesiyle gelişen, büyüyen bölgede yatırımcılara kazançlı arsa yatırımını öneriyor.

Bursa’nın batı yakası Karacabey, turizm ve ulaşılabilir bir kent olmasının yanı sıra, 150 bin kişiye istihdam ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklanan Teknosab projesiyle yatırımcıların gözbebeği konuma geldi. Global Net Yatırım danışmanları, 35 yıllık tecrübesiyle gelişen, büyüyen bölgede yatırımcılara kazançlı arsa yatırımını öneriyor.

Bursa’nın son yıllarda en çok gelişen bölgesi olan Karacabey, yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Bölgeye yapılan yatırımların başında Teknosab projesi geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak bu yatırımın, 150 bin kişiye iş imkânı sunacağını, 40 milyar dolar ihracat ile 2023 hedeflerine ulaşma noktasında çok büyük öneme sahip olduğunu belirtmişti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 25 milyar dolarlık yatırımla kurulan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) dev firmaların üretime başladığını söylemişti.

Yatırımcıların gözbebeği Karacabey

Yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatlerini çeken Karacabey bölgesi, birikimini arsaya yatırarak kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların da göz bebeği oldu.

Global Net Yatırım Uzmanı Bilal Sancak, Bursa’nın gelişen bölgesi Karacabey’de arsaya yapılacak yatırımın önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bölgeye yapılan TEKNOSAB, 150 bin kişi istihdam ile birlikte toplamda 1 milyon göç beklenen bölgenin gelişimi çok açıktır. Bölgenin konut ihtiyacı da hızla çözüme kavuşması gereken bir durum. Yatırımını bu bölgede arsaya yapacak olan yatırımcılar, kendilerini doğru yönlendirebilecek danışmanlarla iyi bir kazanç elde edeceklerdir. 35 yıllık tecrübesi, uzman danışman kadrosu ile Global Net Yatırım olarak güvenli, doğru ve kazançlı yatırımları müşterilerimize sunuyoruz” dedi.

Geleceğin en büyük yatırım bölgesi

Global Net Değerleme ve Yatırım Uzmanı Cüneyt Kenar ise, dünyada üretim olmayan toprağın her zaman güvenli bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, “Büyüyen, gelişen metropole dönen Bursa’da, sanayi, konut, turizm gibi etkenlerle göç alma büyüme trendinde en gözde yatırım arsa ve arazilerdir. İnsan nüfusu arttıkça kişi başına düşen toprak azalacaktır. Az olan, üretimi olmayan her zaman değer kazanacaktır. Bu yüzden de toprak yatırımı her zaman yatırımcısını diğer yatırımlardan çok kazandırmaktadır. Türkiye’nin Anadolu’ya açılan kapısı, coğrafi konumu ile sınırı İstanbul’a komşusu Bursa, bütün dünyada olduğu gibi batıya doğru büyümektedir. Bursa Karacabey bölgesi, kentin büyüyen batı yakası olmakla beraber, TEKNOSAB gibi, medeniyet getiren otoban gibi, dev projelerin birleştiği geleceğin en büyük yatırım bölgesidir” dedi.

YATIRIMCILAR GLOBAL NET İLE KAZANIYOR

35 yıldır yatırımcılara kazandırdıklarını ve doğru yatırımlarla buluşturduklarını kaydeden Cüneyt Kenar, “Gayrimenkul sektöründe uzman bir kadroya sahibiz. Ulusal bazda yaptığımız planlamalarla gelişim bölgelerini mercek altına alıyoruz. Bu konuda Şehir planlamacılarından, harita mühendislerinden, ekspertiz değerlendirme uzmanlarından proüfesyonel destek alarak bölgelerin gelişimini plan-proje çerçevesinde öngörülür yatırımlara çeviriyoruz. Geçmişten günümüze 35 yıllık tüm çalışmalarımızı, yatırımcılarımız sitemizden takip edebilirler” ifadelerini kullandı