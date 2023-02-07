Depremin ardından harekete geçen Karacabey Belediyesi, çalışmalara destek olması için iş makinelerini ve ekipleri deprem bölgesine gönderirken, ilçe genelinde gerçekleştirilen yardım kampanyasında da pek çok ihtiyaç malzemesinin yer aldığı ilk yardım tırlarını deprem bölgelerine gönderdi. Bu konuda çalışmalar ara vermeden devam ediyor.

Depremin ardından harekete geçen Karacabey Belediyesi, çalışmalara destek olması için iş makinelerini ve ekipleri deprem bölgesine gönderirken, ilçe genelinde gerçekleştirilen yardım kampanyasında da pek çok ihtiyaç malzemesinin yer aldığı ilk yardım tırlarını deprem bölgelerine gönderdi. Bu konuda çalışmalar ara vermeden devam ediyor.

Karacabey Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde, ilçe halkının yoğun desteğiyle toplanan battaniye, yorgan, temel gıda malzemeleri,ayakkabı, kıyafet, çocuk bezi,bebek maması,temizlik malzemeleri,kişisel hijyen ürünleri ve ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemeleri hem Karacabey Belediyesi’ne ait tırlar hem de Karacabeyli hayırseverlere ait tırlar ile bölgeye gönderildi.

Tek yürek oldu

Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Ülke olarak, bir daha olmamasını temenni ettiğimiz bir deprem felaketini yaşadık. Birçok vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti, onlara Allah’tan rahmet; ailelerine, milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Ayrıca yaralılarımıza acil şifalar dilerken, enkaz altındaki vatandaşlarımızın da bir an önce kurtarılmalarını can-ı gönülden temenni ediyorum. Bu uğurdamücadele eden herkese kolaylıklar diliyorum. Depremin ardından tüm Türkiye teyakkuzda, herkes tek yürek oldu.Karacabey deTürkiye genelinde olduğu gibi birleşti, kenetlendi.Sağ olsun tüm hemşerilerimizden çok büyük bir destek var.

Bu konuda herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmanın gayreti içerisinde. Bu çerçevede Karacabey Belediyesi olarak da ilçemizde yardım seferberliği ortaya koyuyoruz. Bu çalışmalara desteklerinden dolayı başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, belediye personelimize ve katkı sağlayan tüm Karacabeyli hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Karacabey Belediyesi’nin deprem bölgesine yönelik çalışmaları ara vermeden devam edecek.