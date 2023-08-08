Mersin'de geçen yıl yangında zarar gören ve tekrar fidan dikilen ormanlık alanlarda incelemelerde bulunan Orman Genel Müdürü

Bekir Karacabey," Ciğerlerimiz yanmasın diye lütfen azami dikkat edelim"dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ile birlikte incelemelerde bulunmak üzere Mersin Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın'dan bilgi alan Karacabey, Gülnar’da incelemelerde bulundu. Müdür Karacabey'e, Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca tarafından faaliyetler hakkında brifing veridi. Ardından Gülnar Orman işletme Müdürlüğü Büyükeceli ilk müdahale ekibini ziyaret eden Karacabey, son olarak 2022 yılında ve bu yıl Gülnar’da meydana gelen yangın sahasını gezdi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2022 yılında Mersin Gülnar’da meydana gelen Büyükeceli yangını sonrası küllerinden doğan bu yeşil vatan parçasını ve toprakta fışkıran yeşil fidanları ziyadesiyle mutlu etti. Ciğerlerimiz yanmasın diye lütfen azami dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ikinci gününde Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün yeni yapılan yerleşkesinde incelemelerde bulunan Karacabey, yapılacak işlerle ilgili talimatlar verdi. Buradan Orman İşletme Müdürlüğü Kuyuluk yangın ekip binasına geçen Karacabey, Orman Genel Müdürlüğünün her biriminin çok değerli olduğunu, bilhassa yangın konusunda gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı memnun olduklarını söyledi.

Mersin ekibinin yangın konusunda başarılı bir ekip olduğunu vurgulayan Karacabey, yangınsız bir sezon geçirilmesini temenni etti.