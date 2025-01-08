TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, 2 oyuncuyu transfer etti.

Karacabey Belediyespor, Somaspor’dan orta saha oyuncusu Hakan Öztürk ve Altınordu’dan orta saha oyuncusu Emre Oymak’ı kadrosuna dahil etti. Hakan Öztürk ile 2,5 yıl, Emre Oymak ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Altınordu altyapısından yetişen Hakan Öztürk, Altınordu, İnegölspor, Gümüşhanespor ve Somaspor formlarını giydi. Bu sezonun ilk devresinde Somaspor forması giyen Öztürk, 12 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

Altınordu altyapısından yetişen Emre Oymak, Altınordu, Niğde Anadolu FK ve Vanspor formalarını giydi. Bu sezon hiç maça çıkmayan Oymak, geçtiğimiz sezon Vanspor forması ile 10 maça çıkarken 1 gol kaydetti.