En son Sarıyer’i çalıştıran tecrübeli teknik adam Bülent Akan, 2011’den itibaren İskenderunspor, 24 Erzincan, Tokatspor, Ankara Demir, Diyarbekirspor, Silivrispor, Kahraman Maraşspor, Serik Belediyespor takımlarında teknik direktörlük yaptı.

Düzenlenen imza töreninde Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek hazır bulunurken, Bülent Akan resmî sözleşmeye imza attı. Bülent Akan ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor’da Recep Çetin’den boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Akan getirildi.

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