Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, gösterdiği başarılı performansının ardından 1. Lig’e yükselmek adına Play Off oynamaya hak kazandı. Eskişehir’de 7-9 Şubat tarihlerinde düzenlenecek TVF 2. Ligi Play-Off Yarı Final Etabı öncesinde Belediye Başkanı Fatih Karabatı’yı ziyaret eden Karacabey Belediyespor voleybol ekibi, ilçeye 1. Lig sözü verdi.

Başantrenör Mustafa Cengiz yönetiminde 2. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, 7 Şubat’ta Eskişehir’de start alacak olan müsabakalar öncesinde önceki gün Belediye Başkanı Fatih Karabatı’yı makamında ziyaret etti. Buluşmada Karacabey Belediyespor Kulüp Müdürü Mert Solak ve Voleybol Koordinatörü Metin Karakiraz da yer aldı.

Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı’nın bu sezon ortaya koyduğu başarılı performanstan gurur duyduklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Başarı yolunda emin adımlarla ilerleyen takımımıza desteğimiz tam. Temsilcimizin 1. Lig’e adını yazdıracağına yürekten inanıyoruz. Play-off sürecinde kendilerine yürekten başarılar diliyorum. Mücadele azminiz ve takım ruhunuzla Karacabey’i en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum" dedi.

Karabatı, takımın ortaya koyduğu performanstan dolayı duyduğu gururu dile getirerek, voleybol takımına olan inancını ve desteğini belirtti.

Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Cengiz de, "Belediye Başkanı Fatih Karabatı’ya her zaman yanımızda olduğu ve desteklerini esirgemediği için teşekkür ediyoruz. Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı olarak şampiyonluğa inanıyoruz ve bu hedefe ulaşacağımızdan eminim. 1. Lig’e çıkma yolunda kararlıyız ve bu hedefi başaracağız. Takımımız, mücadele azmi ve birlikte çalışma ruhuyla Karacabey’i en iyi şekilde temsil edecek ve şehrimizi gururlandıracaktır" diye konuştu.

Öte yandan temsilcimiz Karacabey Belediyespor, Eskişehir’de 7-9 Şubat tarihlerinde düzenlenecek TVF 2. Ligi Play-Off Yarı Final Etabı ilk maçında 7 Şubat’ta saat 14.00’te Arkas Spor Kulübü maçına çıkacak. Daha sonra 8 Şubat’ta saat 12.00’de Midyat Belediyespor ile kozlarını paylaşacak olan Karacabey Belediyespor, yarı final etabının son maçında 9 Şubat günü saat 13.00’te TVF Spor Lisesi ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaların tümü Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanacak.