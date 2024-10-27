TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 9’ncu hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı’ya 4-0 mağlup oldu.
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Birkan Altındaş, Gökhan Salduz, Gökhan Karaboğa
KARACABEY BELEDİYESPOR: Ahmet Daş - Yusuf Ziya Gümüş (Furkan Metin dk.46), Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman, Saruhan Fındıkçı (Koray Yağcı dk.83), Muhammed Enes Yılmaz, Ümit Yasin Arslan (Ahmet Furkan Özcan dk.46), Furkan Yasin Yalçın, Berke Özgün (Abdullah Balıkçı dk.46), Burak Albayrak, Ali Aydemir (Azat Çakar dk.83)
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI: Boran Güngör - Batuhan Yılmaz, Fatih Bektaş (Kubilay Akyüz dk.87), Batuhan Ekinci, Ulaş Şimşek (Bora Aydınlık dk.72), Mutlu Güler (Kaan Deniz Yılmaz dk.84), Adem Doğan, Mehmet Soyarslan, Mustafa Kaçan (Bilal Budak dk.46), Sedat Komi, Bahattin Berke Demircan(Embiya Yıldız dk.72)
GOLLER: Berke Demircan (dk.20 - dk.31), Mustafa Kaçan (dk.22), Mutlu Güler (dk.37) (Beyoğlu Yeni Çarşı)
SARI KARTLAR: Burak Albayrak, Muhammed Enes Yılmaz, Furkan Metin (Karacabey Belediyespor) - Mehmet Soyarslan, Mustafa Kaçan (Beyoğlu Yeni Çarşı)