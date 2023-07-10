Karacabey Belediyesi’nin kültür turları çerçevesinde başladığı İstanbul gezileri, vatandaşların yoğun katılımıyla sürüyor.

Karacabey Belediyesi tarafından organize edilen gezi çerçevesinde İstanbul’da Ayasofya Cami, Sultanahmet Cami, Çamlıca Tepesi ve Cami günü birlik turlarla vatandaşlar tarafından geziliyor. Yoğun ilgi gören turların Eylül ayına kadar süreceği kaydedildi. Karacabey Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak organize edilen turlar çerçevesinde, tura katılmak isteyen vatandaşlar Karacabey Belediyesi’ne isimlerini yazdırarak katılım sağlayabiliyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Daha önce Çanakkale’ye düzenlediğimiz turlarımızda, yaklaşık on bine yakın vatandaşımızı Çanakkale’ye götürmüştük. Bu kez İstanbul’a düzenlediğimiz tur çerçevesinde, Ayasofya ile Sultanahmet gibi önemli tarihi camilerimizi ve buralardaki kültürel ve tarihi meydanlarımızı geziyorlar. Bir diğer durak olan Çamlıca Tepesinde ise hem bu kompleksi gezip hem de yeni Çamlıca Camini gezme ve ibadet etme imkânı sunuyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun, 5 bine yakın kayıt aldık ve günlük gerektiğinde 2 araçla onları yolcu ediyoruz. Talep çerçevesinde Eylül ayından sonra da bu turlarımıza devam edebiliriz” dedi.

Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen turlar tüm vatandaşlara ücretsiz olup, 18 yaş üstü olan gitmek isteyen herkesin Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezine giderek kayıt yaptırması yeterlioluyor.