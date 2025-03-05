Karacabey Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla marketlerin, fırın ve pastanelerin denetimlerini sıkılaştırdı. Gıda Mühendisi öncülüğünde yürütülen denetimlerde sağlık, hijyen, personel eğitimi ve sertifikalar dikkatle incelendi. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, halkın sağlığını korumak ve Ramazan Bayramı’na gönül rahatlığıyla girmelerini sağlamak için ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirtti. Yapılan denetimlerde şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk tespit edilmezken, bayrama kadar kontroller aralıksız sürecek.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki marketlerin yanı sıra fırın ve pastanelerde de denetimlerini artırdı. Gıda Mühendisi Elçin Okumuş öncülüğünde gerçekleşen denetimlerde, sağlık ve hijyen standartlarının yanı sıra, personel eğitimi ve sertifikalar da titizlikle incelendi. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Amacımız, halkımızın sağlığını korumak ve Ramazan Bayramı’nda gönül rahatlığıyla sofralarını kurmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda ekiplerimiz gece gündüz demeden özveriyle çalışmaya devam ediyor." dedi.

Yapılan denetimlerde gramaj ölçümleri, iş yeri ve hamur bezlerinin temizliği, çalışma şartları gibi unsurlar dikkatle kontrol edildi. Belediye ekipleri, şimdiye kadar vatandaşların sağlığını doğrudan tehdit eden bir durumla karşılaşılmadığını belirtti. Ancak gerekli görülen durumlarda yasal uyarılar yapılırken, cezai işlemler de uygulanacak.

Karabatı: "Halkımızın sağlığı her şeyden önemli"

Denetimlerin Ramazan Bayramı’na kadar kesintisiz süreceğini dile getiren Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, vatandaşların bayrama gıda güvenliği konusunda iç huzuruyla girmelerini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan Karabatı, "Ramazan ayı, dayanışma ve paylaşım ayı olmasının yanı sıra sofralarımızın da büyük bir özenle hazırlandığı özel bir dönemdir. Karacabey Belediyesi olarak bu dönemde halkımızın gıda güvenliği konusundaki hassasiyetini paylaşıyor ve bu amaçla denetimlerimizi artırıyoruz. Marketlerin yanı sıra fırın ve pastane denetimleri, gıda mühendisimiz ve zabıta ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla sürdürülmektedir.

Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’na gönül rahatlığıyla girebilmeleri ve sofralarını sağlıkla donatabilmeleri için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Denetimlerimizde gramajdan hijyen şartlarına, personelin kişisel temizliğinden sertifikalarına kadar pek çok unsuru dikkatle inceliyoruz. Amacımız, halkımızın sağlığını tehdit edebilecek en ufak bir durumun önüne geçmek ve tüm işletmelerde yüksek standartları sağlanabilir hale getirmektir.

Karacabey Belediyesi olarak, halkımızın sağlığına ve huzuruna verdiğimiz önem doğrultusunda çalışmalarımıza aynı kararlılık ve özveri ile devam edeceğiz. Bu süreçte halkımızdan da beklentimiz, gördükleri olumsuz durumları bizlere ileterek bu sürece katkıda bulunmalarıdır. Hep birlikte, daha sağlıklı ve güvenli bir Ramazan Bayramı geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.