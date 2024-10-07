Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçedeki altyapı çalışmalarına yönelik geçtiğimiz ay belediye meclisinde onaylanan önemli bir adımı kamuoyuna duyurdu. Karabatı, "Artık Karacabey'de şehir içindeki elektrik, doğalgaz, su gibi alanlarda yapılacak tüm kazıların ruhsatları Karacabey Belediyesi tarafından verilecektir.” dedi.

BURSA (İGFA) - Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçedeki altyapı çalışmalarına yönelik geçtiğimiz ay belediye meclisinde onaylanan önemli bir adımı kamuoyuna duyurdu. Büyükşehir yasasıyla birlikte ilçelerde yapılan altyapı kazılarıyla ilgili izin verme yetkisi Büyükşehir Belediyelerine verilmişti. Vatandaşlar önceden bu işlemler için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne müracaatta bulunurken yeni gelişme ile birlikte bu işlemleri artık Karacabey Belediyesi’nde gerçekleştirebilecekler.

Başkan Karabatı, bu kararın vatandaşlara daha hızlı ve pratik bir hizmet sunmayı amaçladığını vurgulayarak, “Önceden bu tür işlemler Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden alınan izinle yapılabiliyordu. Şimdi ise vatandaşımızın Bursa’ya gitmesine gerek kalmadan belediyemiz bu süreci doğrudan yürütecek. Böylece kazı izinleri için vatandaşlarımızın iş yükü azalacak ve işlemler çok daha hızlı hale gelecek.” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYEMİZİN GELİR KAYNAKLARI GÜÇLENECEK”

Bu düzenleme ile birlikte kazı ruhsatlarından alınacak harçların doğrudan Karacabey Belediyesi’ne aktarılacağını belirten Karabatı, “Bu sayede belediyemizin gelir kaynakları güçlenecek. Elde edeceğimiz bu gelirler, ilçemize daha fazla yatırım yapmamızı sağlayacak. Belediye olarak, bu kaynakları halkımıza hizmet etmek, projelerimizi hızlandırmak ve Karacabey’imizin gelişimini desteklemek için en verimli şekilde kullanacağız. Her zaman söylediğimiz gibi, Karacabey’imizin gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu yeni düzenlemenin hem belediyemize hem de halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.