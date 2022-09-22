Karacabey Belediyesi tarafından, ilçe genelindeki 360 öğrenciye kıyafet desteği verildi.

Karacabey Belediyesi tarafından, ilçe genelindeki 360 öğrenciye kıyafet desteği verildi.

Karacabey Belediyesi, öğrencilere giyim desteği sağlayarak yüzleri güldürdü. Belediyeye bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, toplamda 360 öğrenciye 162 bin lira tutarında kıyafet desteği verildi.

Öğrencilere yönelik desteklerini aralıksız sürdüren Karacabey Belediyesi, çocukların kışlık giyim ihtiyacını karşılarken, Belediye Başkanı Ali Özkan da çocukların ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Geleceğimiz olan öğrencilere sahip çıkmayı ve onların ihtiyaçlarını karşılamayı en önemli vazifelerden biri olarak gördüklerini ifade eden Özkan, “Karacabey Belediyesi olarak, sosyal belediyeciliği her zaman ön planda tutuyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize ve çocuklarımıza yönelik sosyal yardımlarımız da yıl boyunca devam etmektedir. Bu sayede hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de gönüllere dokunuyoruz. Özellikle çocuklarımızı sevindirmek bizim için paha biçilemez. Bu anlamda her zaman desteklerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.