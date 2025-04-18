Karacabey Belediyesi, LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlediği motivasyon ve rehberlik programıyla gençlere ilham verdi. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler sınav sürecine dair değerli bilgiler edinirken, başarıya giden yolda motivasyonlarını artırma fırsatı buldu.

Karacabey Belediyesi, LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlediği "Kariyer ve Başarı Hedefleriniz İçin Şimdi Değilse Ne Zaman?" temalı motivasyon ve rehberlik programıyla eğitime desteğini sürdürdü. Ergün Koç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, yoğun katılımla büyük beğeni topladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tolga Bahadır Şimşek ve Profesyonel Koç-Eğitim Uzmanı Murat Morkoç’un konuşmacı olarak yer aldığı programda, öğrenciler başarıya giden yolda önemli ipuçları edindi. Şimşek ve Morkoç, kariyer planlaması, sınav hazırlığı ve doğru adımların önemi gibi konularda, eğlenceli ve özgün sunumlarıyla standart seminerlerden farklı bir deneyim sundu. İlk oturumda LGS’ye hazırlanan öğrencilerle buluşan konuşmacılar, ikinci oturumda ise YKS’ye girecek öğrencilerle bir araya geldi. Her iki oturum da keyifli ve ilham verici anlara sahne oldu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğitim, geleceğimizin teminatıdır. Her zaman öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı etkinlikte bizlerle olan değerli eğitimcilerimiz Tolga Bahadır Şimşek ve Murat Morkoç’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. LGS ve YKS’ye girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Karacabey Belediyesi, düzenlediği bu tür etkinliklerle öğrencilerin motivasyonunu artırmayı ve eğitim süreçlerine katkı sağlamayı sürdürecek.