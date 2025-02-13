Karacabey Belediyesi, eğitimi öncelikleyen çalışmaları kapsamında yeni açılan 14 Eylül Ortaokulu kütüphanesine 240 kitap hediye etti.

Karacabey Belediyesi, eğitimi öncelikleyen çalışmaları kapsamında yeni açılan 14 Eylül Ortaokulu kütüphanesine 240 kitap hediye etti. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, eğitim ve öğretimin Karacabey’in tüm okullarında en güzel şekilde yapılabilmesi için belediyenin imkanları ölçüsünde tüm okulların yanında olduklarını belirtti. Bu tür desteklerin devam edeceğini ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için Belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Karabatı, "İlçemizdeki tüm kurumları ve duyarlı vatandaşlarımızı 14 Eylül Ortaokulu’nun yeni okul kütüphanesine destek olmaya davet ediyorum. Eğitim ve öğretime hep birlikte katkı sağlayalım" çağrısı yaptı.

14 Eylül Ortaokulu’nda gerçekleştirilen kitap teslim töreninde Okul Müdürü Adem Polat’ın yanı sıra, öğretmen ve öğrenciler de hazır bulundu. Törende konuşan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Eğitim bizim en önemli önceliklerimizden biri. Öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için belediye olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. 14 Eylül Ortaokulu’nun yeni kütüphanesine bağışladığımız bu kitapların, öğrencilerimizin bilgiye ulaşmalarını ve hayal güçlerini genişletmelerini sağlayacağını umut ediyorum" dedi.

Karabatı’dan destek çağrısı

İlçedeki tüm kurumları ve duyarlı vatandaşları da 14 Eylül Ortaokulu’nun yeni okul kütüphanesine kitap desteğinde bulunmaya davet eden Başkan Karabatı, "Eğitim ve öğretime hep birlikte katkı sağlayalım" diye konuştu.

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, imkanlar dahilinde tüm okullara destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Eğitimli ve bilinçli nesiller yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Belediye olarak her zaman eğitim ve öğretimin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Eğitimi öncelikleyen çalışmalarıyla Karacabey Belediyesi, öğrenci ve öğretmenlere daha iyi bir gelecek sağlama yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

14 Eylül Ortaokulu Müdürü Adem Polat ise, Karacabey Belediyesi’nin eğitime verdiği bu anlamlı destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belediyemizin bu tür destekleri, öğrencilerimizin eğitim hayatını olumlu yönde etkilemektedir. Bizlere her konuda katkı sağlayan, bir dediğimizi iki etmeyen Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Törene katılan öğrenciler, yeni kitaplar sayesinde kütüphanelerinin daha zengin bir hale geldiğini ve bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söylediler.

Belediye Başkanı Karabatı, ziyaret sonunda Erdoğan Irmak yönetimindeki okul korosunun keyifli müzik konseri dinleme fırsatı buldu.