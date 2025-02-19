Karacabey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Kültür Parkı’nda gerçekleştirilen yenileme projeleri ve Yeniköy sahil bölgesinde yapılan peyzaj düzenlemeleri, çevresel estetiği artırarak halkın yaşam kalitesini yükseltiyor. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sürdürülebilir ve çevre dostu projelerle ilçenin geleceğine yatırım yapıldığını vurguladı.

Karacabey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki etkin çalışmalarını sürdürüyor. Çevreye duyarlı bitki üretimi yaparak projelerde kullanılmak üzere sürdürülebilir çözümler geliştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü; parklar, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve diğer açık alanlar olmak üzere, halkın yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çeşitli peyzaj düzenlemeleri, korunması, geliştirilmesi faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede, ilçe merkezi genelinde yeşil alanların bakımı, parkların onarımı ve bitki üretim faaliyetlerinin yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Kültür Parkı’nda da çok sayıda görsel çalışmaya imza attı.

11 aylık sürede göletin membran tamiratı, temizliğinin yapılması ve doldurulması, müzikli animasyonlu fıskiye sisteminin kurulması, Kültür Merkezi çevresinde toprak dolgusu, tesviyesi, otomatik sulama sisteminin kurulması, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kendi üretimi olan yaklaşık 5 bin adet çalı bitkisi dikimi ve 5 bin metrekare çim alan tesis edildi. Ayrıca bin 500 metrekare rulo çim alan ve 20 adet manolya dikimi büyükşehir desteği ile gerçekleştirildi. Gölet çevresindeki toplam 2 bin metrekarelik yeşil alanın tesviyesi ve kuraklığa dayanıklı yer örtücü bitki ekiminin yapılmasıyla beraber mevcut kamelyaların, bankların, 3 adet seyir terasının, köprünün, bekçi kulübesinin ve çöp kovalarının tadilatlarının yapılıp boyanması gibi işlemler de gerçekleştirildi. Yapılması planlanan çalışmalar kapsamında mevcut kamelyalara ahşap giydirme, bitkisel peyzaj uygulama çalışmalarının devam ettirilmesi, Tema Park Projesi ve parkın aydınlatılması faaliyetleri bulunmakta.

Marmara’nın en uzun sahiline sahip Karacabey’in Yeniköy sahilinin daha etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanacağı bitkisel peyzaj ve dinlenme alanlarının arttırıldığı yeni peyzaj tasarımı ile Yeniköy sahilinde daha estetik ve fonksiyonel alanların oluşturulması hedefleniyor. Bu çalışmalar, hem sahil beldesinin doğal güzelliklerini vurgulamak, hem de halkın güvenli ve keyifli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla devam edecek. Ayrıca Yeniköy’de bitkisel peyzaj çalışmaları, sahil aydınlatma, gerekli yerlere otomatik sulama sistemi kurulması ve onarımı, Cennet Koyu’nda sahil düzenleme çalışmalarının yapılması, Yeniköy sahiline 2 adet özel beach yapılması, havuzlu tesis, liman çevresinde düzenleme yapılması ve projede belirlenen yerlere ağaç ve çalıların dikimi gibi faaliyetler planlanıyor.

Bitkilerin büyük bir kısmını Park ve Bahçeler üretiyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, tasarım ve projelerde kullanılan bitkilerin büyük bir kısmını kendi üretimiyle sağlıyor. Bu şekilde maliyetleri de düşüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor. Buradan üretilen bitkiler ise, parklar, yeşil alanlar ve diğer peyzaj projelerinde kullanılarak estetik, ekonomik ve fonksiyonel düzenlemelere katkı sağlıyor.

Depo düzenleme çalışmaları

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde 1 marangozhane, 1 kaynak atölyesi, 1 sulama tesisat deposu, 1 genel bahçe malzemeleri deposu, 1 zirai ilaç ve gübre deposu, 2 adet bitki üretim serası, 1 adet saksılama alanı, 1 toprak, taş, oyun alanı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarıın depolandığı alanlar da bulunuyor.

"Karacabey’imizin geleceğin şekillendiriyoruz"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve yeşil alanların korunması, Karacabey Belediyesi olarak en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda, ilçemizin dört bir yanında hayata geçirdiğimiz projelerle hem çevremizi koruyor hem de vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve keyifli bir ortamda yaşamalarını sağlıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün kendi üretimi olan bitkilerle, ilçemizi daha yeşil ve estetik bir hale getiriyoruz. Aynı zamanda, çevre dostu yaklaşımlarımız sayesinde maliyetleri düşürerek, halkımızın vergilerini verimli bir şekilde kullanıyoruz. Yapılan tüm çalışmalar, Karacabey’in geleceğine yapılan yatırımlar olarak görülmeli ve bu yatırımların meyvelerini ilerleyen dönemlerde hep birlikte toplayacağız. Değerli Karacabeylilerin destekleriyle Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, ilçe genelinde daha pek çok projeyi hayata geçirmeye devam edecek. Hep birlikte daha yaşanabilir, daha yeşil bir Karacabey için çalışmaya devam edeceğiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize emekleri için teşekkür ederim. Halkımızın desteğiyle, Karacabey’i geleceğe daha güzel bir şekilde taşımaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.