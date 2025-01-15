Karacabey Belediyesi, 2024-2025 öğretim yılının sömestr tatilinde çocukları da unutmuyor, tatillerini eğlenceli ve dolu dolu geçirebilmeleri için çeşitli etkinlik programlarının yer aldığı Ergün Koç Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinlikler, çocuklara unutulmaz bir tatil sunmayı hedefliyor.

Hazırlanan etkinlik programında yer alan Bubble Show, çocuk tiyatrosu, yüz boyama, palyaço gösterileri çeşitli ikramlarında bulunduğu ve bilim deney gösterilerinde yer aldığı bir yarı yıl tatili sunmaya hazırlanan Karacabey Belediyesi çocuklara aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.

Başkan Fatih Karabatı’dan davet

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitim ve öğretim yılının ara tatilinde ders çalışmak kadar eğlenmenin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizlerde bunun önemini gösterebilmek amacıyla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın tatillerini en güzel şekilde değerlendirebilmeleri için dolu dolu bir program hazırladık. Hazırlamış olduğumuz aktivitelerle çocuklarımız eğlenirken, ailelerimizle de güzel hatıralar biriktirmelerini amaçlıyoruz. Etkinliklere katılımı kolaylaştırmak için ücretsiz servis hizmeti sunulacağımızı belirtmek isterim, belediyemizin önünden hareket edecek servislerle tüm ailelerimizin etkinliklere rahatça ulaşmasını sağlayacağız. Tüm Karacabeyli hemşehrilerimizi ve çocuklarımızı etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.