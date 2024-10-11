Karacabey Belediyesi, son günlerde artan kadına, çocuğa ve hayvanlara yönelik şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için anlamlı bir projeye imza attı. ’Dünya Kız Çocukları’ gününde, ilçe genelindeki tüm açık hava reklam alanlarında dünyaca ünlü tarihçi, yazar ve liderlerin kadınlar, çocuklar ve diğer canlılara karşı söylemlerinin yer aldığı reklam panoları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Son günlerde toplumda vicdanları yaralayan olaylar kamuoyunda adeta şok etkisi oluşturmuştu. Birbiri ardına yaşanan ve toplum vicdanını yaralayan bu olaylara karşı Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde anlamlı bir projeye imza attı. İlçe genelindeki tüm açık hava reklam panolarına aynı anda tarihte liderliği, sanatı, bilimi veya eserleri ile kabul görmüş isimlerin bu alanda söylediği sözleri ve düşünceleri yansıtıldı.

Konuyla ilgili Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "İnsanlığa dair en temel değerlerimizin örselendiği bu acı olaylar karşısında yalnızca bir birey, bir baba, bir eş değil aynı zamanda bir belediye başkanı olarak da sorumluluk hissediyorum. Hz. Muhammed’den Mustafa Kemal Atatürk’e, Fatih Sultan Mehmed’den Neşet Ertaş’a hatta bunların yanında Gandhi’den Moğol İmparatorluğu’na kadar tarihe damga vurmuş isimlerin sözleri sevgi, saygı ve hoşgörünün önemini vurguluyor. Diller ve zamanlar değişse de sevgi her zaman evrenseldir. Tüm bu söylemlerden yola çıkarak kadınlara, çocuklara ve hayvanlara duyduğumuz sevginin bizi birleştiren ve ayrımcılığı yok eden en güçlü bağ olacağını çok net söyleyebiliriz. Sevgiyle yoğrulmuş bir toplum kurmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler de Dünya Kız Çocukları Günü’nde böyle bir çalışmayla farkındalık oluşturmak, vicdanlara dokunmak ve bu konuya dikkat çekmek istedik.” dedi.

“Kadına, çocuğa ya da hayvana yönelen her türlü saldırı, aslında insanlığa yapılan bir saldırıdır”

Son zamanlarda artan şiddet vakalarının unutulan değerlerin bir göstergesi olduğunu hatırlatarak bireylere büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizen Karabatı, “Kadınlarımız günümüzde kaygılı, mutsuz ve kendini güvende hissetmiyor. Çocuklarımızın yaşam hakkı tehdit altında, hayvanlar ise insanlığa yakışmayan bir biçimde şiddete maruz kalıyor. Yaşanan her bir olay, sadece bireyleri değil, toplum olarak hepimizi yaralıyor. Bu vicdan yarası derinleştikçe toplumsal huzurdan da uzaklaşıyoruz. Kadına, çocuğa ya da hayvana yönelen her türlü saldırı, aslında insanlığa yapılan bir saldırıdır. Bir toplumun gelişmişliği çocuğuna, kadınlarına ve hatta diğer tüm canlılara nasıl davrandığıyla ölçülür. Günümüzde bu noktada bireysel farkındalık kadar toplumsal seferberliğe de ihtiyaç vardır. Bizler, yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Eğitim çalışmaları, bilinçlendirme kampanyaları ve güvenlik önlemleri bu sürecin bir parçası olmalıdır.” ifadelerini sözlerine ekledi.

Karacabey Belediyesi’nin ilçe genelindeki açık hava reklam alanlarında yayınlandığı sözler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı.