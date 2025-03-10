Çevreye duyarlı yaklaşımı ile son bir yılda birçok farkındalık etkinliği düzenleyen Karacabey Belediyesi, çevre bilincini artırmaya ve toplumu daha sürdürülebilir bir geleceğe hazırlamaya odaklanıyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı liderliğinde düzenlenen bu etkinlikler, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında öğrenci ve vatandaşlarda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Karacabey Belediyesi, son bir yılda gerçekleştirdiği kapsamlı çevre etkinlikleri ile takdir topluyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikler doğrultusunda çevre bilinci, geri dönüşüm, sıfır atık, ekoloji, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi konularda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturulmak hedeflendi.

Karacabey Belediyesi’nin öne çıkan etkinlik ve projeleri kapsamında; Çevre Dostu Okullar Yarışıyor Bilgi Yarışması, Mobil Atık Getirme Merkezleri, "Geleceğini Çöpe Atma Basket At!" Projesi, Mavi Bayrak, Avrupa Atık Azaltım Haftası ve Enerji Tasarrufu Haftası etkinlikleri örnek çalışmalarla tam not aldı.

Çevre dostu okullar yarışıyor bilgi yarışması

Karacabey Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen bu yarışma, öğrencilerin çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularındaki farkındalığını artırmayı amaçladı. Yarışma sonunda öğrencilere perlatör, cam şişe, bez çanta ve katılım sertifikası gibi ödüller verildi.

Mobil atık getirme merkezleri

Karacabey Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm faaliyetlerini desteklemek amacıyla ilçenin iki farklı noktasında mobil atık getirme merkezleri kurdu. Bu merkezler kâğıt, plastik, metal, cam, elektrik-elektronik atıklar, atık yağ ve pil gibi çeşitli atıkların toplanmasını sağlıyor. Adliye karşısı ve Sevgi Yolu’na yerleştirilen mobil atık getirme merkezleri, vatandaşların atıklarını doğru şekilde ayrıştırmasını ve geri dönüşüme kazandırmasını kolaylaştırdı.

Geleceğini çöpe atma basket at

Gençlere yönelik bu yenilikçi projede, park alanlarına entegre edilen basket potaları ile geri dönüşüm eğlenceli hale getirildi. Gençler, geri dönüşüm malzemelerini potalara atarak hem spor yapıyor, hem de çevre bilinci kazanıyor.

Mavi bayrak etkinlikleri

Kurşunlu Sahili’nde düzenlenen atölye çalışmaları ile öğrenciler, deniz kirliliği ve atık yönetimi konularında bilinçlendirildi. Kullanılmayan ahşap malzemeler geri dönüştürülerek yelken figürlerine dönüştürüldü. Atölye çalışmasında, kullanılmayan ahşap malzemeler geri dönüştürülerek yelken figürleri yapıldı ve öğrenciler tarafından boyandı.

Avrupa atık azaltım haftası etkinlikleri

"Gıda Atıklarının Tadı Kaçtı" temasıyla düzenlenen etkinliklerde, aşevi yemeklerinden hazırlanan çorbalar öğrencilere ikram edildi. Öğrencilerin kendi bardaklarıyla etkinliğe katılmaları teşvik edilerek atık azaltımı sağlandı.

Enerji tasarrufu haftası

6-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde enerji verimliliği ve tasarruf bilinci minik öğrencilerle paylaşıldı. Boyama etkinlikleri, öğrenmeyi eğlenceli hale getirirken, enerji tüketimini azaltmanın önemine vurgu yapıldı.

Karabatı: "Daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz"

Karacabey Belediyesi’nin bu çalışmaları, yalnızca çevreyi korumakla sınırlı kalmayıp, toplumu daha bilinçli bireyler haline getirmeyi de hedefliyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın liderliğinde sürdürülen bu projeler, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacını taşıyor ve örnek bir yerel yönetim anlayışını ortaya koyuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, daha sürdürülebilir bir gelecek için çalıştıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Karacabey Belediyesi olarak sadece bugünü değil, geleceğimizi de düşünerek adımlar atıyoruz. Daha sürdürülebilir bir gelecek için çevre bilinci oluşturmayı, doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamayı ve geri dönüşüm faaliyetlerini yaygınlaştırmayı kendimize görev edindik. Gençlerimizden çocuklarımıza, tüm vatandaşlarımızın bu bilinçle hareket etmelerini sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir Karacabey bırakmaktır."