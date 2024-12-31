Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ramazan ayının habercisi üç ayların başlangıcı vesilesiyle ilçe halkının ve tüm İslam âleminin bu mübarek ayları huzur ve mutluluk içinde geçirmesini temenni eden bir mesaj yayımladı.

Başkan Karabatı, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Değerli hemşehrilerim, rahmet, bereket ve mağfiret ikliminin kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek üç aylara kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek üç aylarda manevi duygularımızın güçlendiği, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzun pekiştiği, gönüllerin bir olması en büyük temennimizdir.

Üç aylar, sadece bireysel ibadetlerimizi artırmak için değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı kuvvetlendirmek için de büyük bir fırsattır. İlçemizin huzuru ve refahı için yaptığımız çalışmaların yanında gönül köprüleri kurmayı, dayanışmayı ve paylaşmayı da ihmal etmediğimizi belirtmek isterim.

Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimin ve İslam âleminin üç aylarının hayırla vesile olmasını diliyor, bu mübarek günlerin ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim, Ramazan-ı Şerif’e erişmeyi de nasip etsin bu bereketli aylarda ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin.”dedi.