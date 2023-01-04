Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, gazetecilere verilen gri pasaportlar yerine yeşil pasaport alabilmeleri için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, gazetecilere verilen gri pasaportlar yerine yeşil pasaport alabilmeleri için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Zonguldak’ta gazetecilerle bir araya gelen TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, gazetecilerin yurtdışındaki görevleri için aldıkları gri (hizmet) pasaportu yerine yeşil pasaport almalarını sağlayacak olan çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Çalışmanın torba yasa ile çıkabileceğini ifade eden Karaca, "Bunu ilk kez Zonguldak’ta açıklıyorum. Basın kartı olan arkadaşlarımız gri pasaport alabiliyor. Anadolu’da bu durumdan çok büyük bir katılım olmuyor. Ama bundan sonra yeni bir gelişme oldu. İletişim Başkanlığı gri pasaportun yeşil pasaporta dönmesi için çalışma başlattığını öğrendim. Bunun nedeni tabi şu anda gri pasaport aldığınız zaman bir gazeteci sosyal hayatta görevde eşiyle de gidebilir. Ama o nedenle gri pasaport alamaz. Bu göz önüne alınarak gri pasaportların yeşil pasaportlara dönüşmesi için yasa teklifi hazırlıyorlar. Önümüzdeki günlerde belki de çıkacak torba yasasında da bu çıkabilir. Bunun da takipçisiyiz. Bu sevindirci ve iyi bir haber" diye konuştu.