İzmir’in Karaburun ilçesinde, narin görüntüsü ve güzel kokusuyla bilinen, bölgedeki çiftçilerin ise en önemli geçim kaynaklarından biri olan nergis çiçeğinde hasat heyecanı yaşanıyor. 50 adetten oluşan 1 demet nergis çiçeği tarlada 100-120, tezgahta ise 150-200 TL arasında alıcı buluyor.

İzmir’in Karaburun ilçesinde üretilen; beyaz ve sarı çiçekleri, narin görüntüsü ve güzel kokusuyla bilinen nergis çiçeğinde hasat başladı. Bölgede yetişen ‘sulu nergis’ olarak adlandırılan çiçeklerin hasadı kasım ayında başlayıp ocak ayının başlarına kadar sürerken, doğada kendiliğinden yetişen ve ‘susuz nergis’ olarak adlandırılan tür ise ocak ayı itibarıyla hasat edilmeye başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren nergisleri toplayan çiftçiler, ürünleri özenle demetliyor. Toplanıp araçlara yüklenen çiçekler, daha sonra Türkiye’nin dört bir yanına gönderilerek koku ve süs amacıyla kullanılıyor.

Tarlada 100-120, tezgahta 150-200 TL

Kış mevsiminin vazgeçilmez çiçeklerinden olan nergisin 50 adetten oluşan 1 demedi tarlada 100-120, tezgahta ise 150-200 TL arasından satılıyor.

Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor

Nergis çiçeğinin; kokusu, uzun süre dayanıklılığı ve hoş görüntüsüyle Karaburun’u simgelemekte olduğunu ifade eden Karaburun Ziraat Odası Başkanı Osman Günay, “Üreticimiz nergisi tarladan topluyor. Buradan İzmir, İstanbul, Ankara gibi çeşitli illerimize dağıtımı yapılıyor. Sulu ve susuz nergis olmak üzere iki çeşidi var. Kasım ayında sulu nergisimiz başlıyor. Yılbaşında sona eriyor. Daha sonra susuz nergisimiz başlıyor. O da 10 Mart’a kadar devam ediyor” şeklinde konuştu.

Lodos etkiledi

Sulu ve susuz nergisin bu sene yağmurların geç gelmesinden dolayı birbirine karıştığını anlatan Günay, şunları kaydetti:

“Üreticimiz artan su maliyetlerinden dolayı tarlalarını sulamadılar. Fiyat biraz düşük oldu. İlk hasat döneminde demedi 500 TL’den satıldı. Daha sonra geçen hafta lodos sebebiyle tarla fiyatı 50 TL’lere kadar düştü. Şu anda 150-200 TL arasında satışa sunulmakta.”

250 dönümlük arazide 1 milyon demet üretiliyor

Karaburun’da nergisin yaklaşık 250 dönümlük bir arazide üretilmekte olduğuna dikkat çeken Günay, “Üretim olarak, 250 dönümlük arazide yaklaşık bir milyon demeti geçiyor. Bu da üretimimiz açısından fiyatların bu sene makul değerde olmasından dolayı iyi bir gelir kaynağı oldu” dedi.

Nergis Festivali çağrısı: “Tarladan koparmayalım”

25-26 Ocak tarihinde Karaburun Nergis Festivali’nin de olduğunu belirten Günay, “Hiçbir nergis çiçeği sahipsiz değildir. Tarlalardan koparmayalım. Her nergis, soğanı ve çiçeğiyle bütün yıl üreticimizin bir emeğidir” uyarısında bulundu.

“Üreticinin yüzü güldü”

Nergis toplamanın zahmetli olduğunu söyleyen üretici Gülizar Çakmak da “Nergisleri dinlenerek topluyoruz. Öteki türlü belimiz dayanmaz. Sabah 08.00 gibi tarlaya geliyoruz. 17.00’ye kadar çiçekleri topluyoruz. Bu sene üretim güzel. Yağmurlar çok güzel geldi. Genelde susuza bıraktık. Üreticinin yüzü güldü. Parası da güzel oldu” şeklinde konuştu.

“Fiyatlarımız güzel”

Çiçeğin lodosu hiç sevmediğinden de bahseden Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Lodos olduğu zaman fiyatlar düşer. Havalar yumuşak gittiği zaman hem fiyatlarımız hem çiçeğimiz daha güzel olur. Bu sene fazla bir lodos görmedik. Şu anda festival öncesi olduğu için fiyatlarımız gayet güzel.”

“Sezon bereketliydi”

Geçimini nergis toplayarak sağladığını ifade eden Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunu Seyit Bura Ekti ise, “Sezon bereketliydi. Güzel nergis topladık. Festival için hazırlıklarımız devam ediyor. Toplanan nergisler İzmir, İstanbul, Ankara olmak üzere ve devamında Türkiye’nin her yerine dağılıyor. Fiyatlar çok daha iyi olabilir ama idare eder durumunda. Ben üniversiteyi bitirdim. Şu an burada çiftçilik yapıyorum” diye vurguladı.

“Toplamaktan zevk alıyoruz”

Yaklaşık 30 senedir bu işle uğraşan ve nergisleri kırarak topladıklarını söyleyen üretici Sermin Elmas, “Beyazı çıkmayacak. Çünkü soğanı kurutuyor. Toplamaktan zevk alıyoruz. Ürün bazı sene oluyor bazı sene olmuyor. Bu seneki üründen memnunuz” açıklamalarında bulundu.