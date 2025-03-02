Denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek ve sürdürülebilir bir deniz ekosistemi oluşturmak için Arnavutköy’ün Karaburun Sahili’nde kıyı temizliği etkinliği düzenlendi. Orzaks İlaç, Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD), Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Arnavutköy Belediyesi iş birliğiylegönüllülerin katılımıyla sahilde 107 kilogram atık toplandı.

Omega-3 açısından zengin besin kaynakları sunan denizlerin temizliğine yönelik farkındalık amacıyla geçen sene Dünya Omega-3 Günü’nde "Mavi Bayrak, Mavi Kalp" etkinliğine öncülük eden Orzaks İlaç, projenin kapsamını genişletti. Omega-3 kaynaklarının korunması hedefine, kıyı temizliği ve plastik atıkların azaltılması farkındalığı da eklenerek "Mavi Gelecek" temasıyla yeni bir etkinlik düzenlendi. Orzaks İlaç, Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD), Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Arnavutköy Belediyesi iş birliğiyle, Karaburun Sahili’nde gönüllülerin de katılımıyla kıyı temizliği yaptı.

Etkinliğe Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, Orzaks İlaç Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Müge Turan, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Abdülmenaf Batur katıldı.

Deniz ve çevre temizliğinde farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çeken Batur, 26 kilometrelik Karaburun sahilini korumak için sürdürülebilir projeler ürettiklerini söyledi. Batur şöyle devam etti:

‘‘Denizlerdeki ekosistemi korumak, kıyılarımızı temiz tutmak için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Mavi Gelecek Projesi’nde de Orzaks İlaç ile bir araya geldik. Bu projede kıyı temizliği yaparak bu bilinci oluşturmak istedik. ‘Kirletmemek en büyük temizliktir’ sloganını benimsiyoruz. Arnavutköy Belediyesi olarak eğitim programlarımız devam ediyor. Geri dönüşüm için neler yapmamız lazım, kirletmemek için neler yapılmalı gibi konularda bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz.’’

‘‘Omega-3 birçok yaşamsal fonksiyon için kritik bir öneme sahip’’

Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu da denizlerin temizliğinin Omega-3 kaynaklarının sürdürülebilirliği ve kalitesi için hayati önem taşıdığını vurguladı. Çevresel sürdürülebilirlik ile insan sağlığı arasındaki bağlantıya dikkat çeken Alimoğlu, şöyle devam etti: "Denizlerimiz, Omega-3 açısından zengin olan balıkların ve diğer deniz canlılarının yaşam alanıdır. Eğer denizlerimizi koruyamazsak, yalnızca deniz ekosistemlerini değil, insan sağlığını da tehlikeye atmış oluruz. Omega-3, kalp sağlığından bağışıklık sistemine kadar birçok yaşamsal fonksiyon için kritik bir öneme sahiptir. Ancak denizler plastik kirliliğiyle mücadele ederken, bu besin kaynağının sürdürülebilirliği de risk altına girmektedir. Orzaks İlaç olarak, sadece sağlıklı ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu ürünlerin doğal kaynaklarının korunmasına da öncelik veriyoruz. Bu nedenle, bu tür çevresel farkındalık projelerini hayata geçirmek bizim için bir sorumluluk."

Alimoğlu, "Bugün, topluma katkı sağlama misyonumuz doğrultusunda bir araya geldiğimiz Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) başta olmak üzere projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Orzaks İlaç olarak, çevresel sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve deniz ekosisteminin korunmasına destek vermeye devam edeceğiz’’ sözlerini ifade etti.

"Amacımız gelecek nesillere temiz denizler bırakmak"

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı, denizlerdeki kirliliğinin yüzde 80’inin karasal kaynaklı olduğunu vurgulayarak "Deniz ekosistemlerimizi korumak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğunda. Denizlere ulaşan plastikler zamanla mikro ve nano boyutlara ayrışarak besin zincirine giriyor ve insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Plastik atıkların deniz canlıları tarafından tüketilmesi, yalnızca deniz ekosistemlerini değil, aynı zamanda insan sağlığını da tehdit ediyor. Bu nedenle, kıyılardaki atıkların denize karışmasını önlemek ve kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Karaburun Sahili’nde bu kıyı temizliği etkinliğinde yerimizi aldık. Amacımız yalnızca bir sahili temizlemek değil, aynı zamanda bireylerde farkındalık oluşturarak, daha sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak ve gelecek nesillere temiz denizler bırakmak.’’ diye konuştu.

"Omega-3 gibi hayati besin kaynaklarının devamlılığı doğrudan denizlerle ilgilidir"

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Genel Müdürü Almıla Kından Cebbari ise denizlerin korunmasının yalnızca ekolojik dengenin değilinsan sağlığının korunması için de kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Cebbari, ‘‘Çevre sağlığı olmadan insan sağlığını korumak mümkün değildir. Denizlerin temizliği, yalnızca ekosistem için değil, bizlerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için de büyük bir gerekliliktir. Omega-3 gibi hayati besin kaynaklarının devamlılığı doğrudan denizlerle ilgilidir. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak, Orzaks İlaç ile yürüttüğümüz bu projede denizlerin temizliği ve sürdürülebilirliği konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Ancak denizleri korumak, sadece kurumların değil, tüm bireylerin ortak sorumluluğudur. Hep birlikte hareket ederek çevremize ve sağlığımıza daha duyarlı bir yaklaşım sergilemeliyiz. Bu anlamlı iş birliğinde destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Toplanan atıklar ayrıştırıldı ve tartıldı

Konuşmaların ardından kıyı temizliği etkinliği başlatıldı ve deniz ekosistemine zarar veren atıklar gönüllüler tarafından toplandı. Etkinlik boyunca katılımcılar, denizlerdeki kirliliğin etkileri ve sürdürülebilirlik konusunda bilgilendirildi. Karaburun Sahili temizlik etkinliği kapsamında 43 kg plastik, 27 kg kağıt, 22 kg cam ve 15 kg evsel atık olmak üzere toplamda 107 kg atık toplandı. Toplanan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine uygun şekilde yok edilmesi sağlandı.