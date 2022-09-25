Mersin ekibinde Sasha Goodlett kaydettiği 25 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Karabulut Elazığ Basketbol’da Ameryst Alston’un 36 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Başkan Ataç Görkemli Hatıralar’a konuk oldu

Başkan Ataç Görkemli Hatıralar’a konuk oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ilk hafta maçlarıyla başladı. İlk hafta karşılaşmasında son Federasyon Kupası şampiyonu Tarsus Belediyesi’ne konuk olan Karabulut Elazığ Basketbol, rakibine 82-66 yenildi. Tarsus Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 21-16 üstün geçti. İkinci periyotta toparlanan ev sahibi takım devreye 41-37 üstünlükle girdi. Üçüncü periyottan itibaren farkı çift hanelere çıkaran Tarsus Belediyesi, 3. periyodu 64-50 ve maçı da 82-66 kazandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ilk hafta maçında Tarsus Belediyesi, Karabulut Elazığ Basketbol’u 82-66 mağlup etti.

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