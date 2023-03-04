Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Karabük Telekom Müdürü İlhan Onaran’dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Pnaran, Karabük il genelinde fiber oranında yüzde 97’ye ulaşıldığını belirtti. Onaran, "2022 yılında, bakır altyapıda çalışan bin 989 dairenin modeme kadar fibere dönüşümü gerçekleştirildi. İnşaatı tamamlanan bin 145 dairenin modeme kadar fiber projesi gerçekleştirildi. Kırsal fiber dönüşümü çerçevesinde, Yenice ilçemizde Şenköy ve Cihanbey, Safranbolu ilçemizde Yazıköy Hisar Mahallesi, Ağaçkese Sabuncular Mahallesi, Hacılarobası ve Üçbölük köyü, Eflani ilçemizde Halk evli ve Başiğdir, Ovacık ilçemizde Boyalı köyü, Eskipazar ilçemizde Çaylı, Ovaköy ve Haslı köyü, Karabük merkez ilçemizde Ödemiş köyüne fiber sistem kuruldu" dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Karabük Telekom Müdürü İlhan Onaran’dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Pnaran, Karabük il genelinde fiber oranında yüzde 97’ye ulaşıldığını belirtti. Onaran, "2022 yılında, bakır altyapıda çalışan bin 989 dairenin modeme kadar fibere dönüşümü gerçekleştirildi. İnşaatı tamamlanan bin 145 dairenin modeme kadar fiber projesi gerçekleştirildi. Kırsal fiber dönüşümü çerçevesinde, Yenice ilçemizde Şenköy ve Cihanbey, Safranbolu ilçemizde Yazıköy Hisar Mahallesi, Ağaçkese Sabuncular Mahallesi, Hacılarobası ve Üçbölük köyü, Eflani ilçemizde Halk evli ve Başiğdir, Ovacık ilçemizde Boyalı köyü, Eskipazar ilçemizde Çaylı, Ovaköy ve Haslı köyü, Karabük merkez ilçemizde Ödemiş köyüne fiber sistem kuruldu" dedi.