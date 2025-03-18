Karabük’ün yüksek kesimleri Mart ayının ortasında etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük’te soğuk ve kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklıklarının aniden düşüşü sonrası kentin yüksek kesimleri kar yağışı sonra beyaz örtüyle kaplandı.

2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ile Eskipazar ilçesinde bulunan 1325 rakımlı Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Kemikli Rampaları geçidi de karla kaplandı. Sürücüler yollarda dikkatli bir şekilde ilerlerken, ekiplerde bölgede çalışmalarını sürdürüyor.