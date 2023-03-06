TÜİK’in, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 31 Aralık 2022 sonuçlarına göre Karabük’ün nüfusu bir önceki yıla göre binde 11 oranında artış göstererek 252 bin 58’e yükseldi.

TÜİK’in, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 31 Aralık 2022 sonuçlarına göre Karabük’ün nüfusu bir önceki yıla göre binde 11 oranında artış göstererek 252 bin 58’e yükseldi.

Türkiye nüfusu, 2022 sonuçlarına göre 85 milyon 279 bin 553 kişi olurken, Karabük’te ise 2021 yılında 249 bin 287 olan nüfus 2 bin 771 kişi artarak 2022 yılında 252 bin 58’e yükseldi.

Karabük’ün 252 bin 58 olan genel nüfusunun 126 bin 216’sı erkek ,125 bin 842’sini ise kadın nüfusu oluşturdu.

2022 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Karabük merkez ilçe nüfusu geçen yıla oranla 2 bin 77 kişi artış ile 137 bin 428 kişi olurken, Safranbolu ilçesinde 960 kişi artışla 70 bin 409 kişi oldu. Eflani ilçesinde geçen yıla oranla nüfusunda 57 kişi azalışla 8 bin 352 kişi, Eskipazar ilçesinde 217 kişi artışla 12 bin 767, Ovacık ilçesinde ise 57 kişi artışla 3 bin 731 ve Yenice ilçesinde ise 483 kişi azalarak nüfusu 19 bin 371 kişi olarak gerçekleşti.

Öte yandan 2021 yılında 10 bin 727 yabancı uyruklunun yaşadığı Karabük’te bu sayı 2022 yılında 12 bin 305’e yükseldi.

“En çok Karabüklü İstanbul ve Ankara’da yaşıyor “

Öte yandan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Karabük nüfusuna kayıtlı 196 bin 303 kişi ise Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşıyor. ADNKS sonuçlarına göre Karabük nüfusuna kayıtlı olan 196 bin 303 kişiden 94 bin 324’ü İstanbul’da, 22 bin 782’si Ankara, 16 bin 964’ü Kocaeli, 12 bin 313’ü ise Zonguldak’ta yaşıyor.

’Diğer İllerde Yaşayan Karabüklüler’

“Adana: 390, Adıyaman: 53, Afyonkarahisar: 256, Ağrı: 97, Aksaray: 102, Amasya: 233, Antalya: 3 bin 320, Ardahan: 35, Artvin: 55, Aydın: bin 10, Balıkesir: bin 379, Bartın: 2 bin 349, Batman: 74, Bayburt: 33, Bilecik: 352, Bingöl: 46, Bitlis: 66, Bolu: 3 bin 102, Burdur: 96, Bursa: 3 bin 789, Çanakkale: 740, Çankırı: bin 374, Çorum: 168, Denizli: 468, Diyarbakır: 231, Düzce: bin 84, Edirne: 779, Elazığ: 117, Erzincan: 107, Erzurum: 262, Eskişehir: 910, Gaziantep: 319, Giresun: 124, Gümüşhane: 57, Hakkari: 84, Hatay: 2 bin 619, Iğdır: 42, Isparta: 205, İzmir: 4 bin 99, Kahramanmaraş: 139, Karaman: 90, Kars: 59, Kastamonu: 2 bin 176, Kayseri: 545, Kilis: 46, Kırıkkale: 163, Kırklareli: 568, Kırşehir: 61, Konya: 911, Kütahya: 366, Malatya: 143, Manisa: 986, Mardin: 173, Mersin: 496, Muğla: bin 362, Muş: 56, Nevşehir: 87, Niğde: 65, Ordu: 280, Osmaniye: 144, Rize: 122, Sakarya: 2 bin 484, Samsun: 836, Şanlıurfa: 212, Siirt: 69, Sinop: 264, Şırnak: 200, Sivas: 158, Tekirdağ: 4 bin 290, Tokat: 151, Trabzon: 329, Tunceli: 62, Uşak: 84, Van: 252, Yalova: 714 ve Yozgat: 151.”

“Karabük’te en çok Kastamonu, Bartın ve Çankırılı ikamet ediyor”

TÜİK ADNKS verilerine göre Karabük’te ikamet eden 84 bin 122 kişiden 14 bin 767’si Kastamonu, 9 bin 969’u Bartın, 8 bin 607’si Çankırı, 4 bin 896’sı Zonguldak, 3 bin 361’i Bolu ve 2 bin 880’i ise Trabzon nüfusuna kayıtlı bulunuyor. En çok Kastamonu, Bartın, Çankırı ve Zonguldak nüfusuna kayıtlı kişilerin ikamet ettiği Karabük’te en az ise 36 kişi ile Yalovalı ve 51 kişi ile Hakkarili bulunuyor.

TÜİK ADNKS verilerine göre Karabük’te ikamet eden kişilerin nüfusa kayıtlı olduğu illere göre dağılımları şöyle sıralandı:

“Adana: 716, Adıyaman: 412, Afyonkarahisar: 437, Ağrı: bin 104, Aksaray: 272 , Amasya 585, Ankara: 2 bin 59, Antalya: 205, Ardahan: 303, Artvin: 719, Aydın 270, Balıkesir: 443, Bartın: 9 bin 969, Batman: 178 , Bayburt: 302, Bilecik: 204, Bingöl: 186, Bitlis: 317, Bolu: 3 bin 361, Burdur: 129, Bursa: 676, Çanakkale: 152, Çankırı: 8 bin 607, Çorum: bin 335, Denizli: 236, Diyarbakır: 457, Düzce: 519, Edirne: 104, Elazığ: 432, Erzincan: 263, Erzurum: bin 592, Eskişehir: 431, Gaziantep: 450, Giresun: 858, Gümüşhane: 660, Hakkari: 51, Hatay: 728, Iğdır: 156, Isparta 253, İstanbul: 975, İzmir: 338, Kahramanmaraş: bin 44, Karaman: 136, Kars: 559, Kastamonu: 14 bin 767, Kayseri: 840, Kilis: 68, Kırıkkale: 556 , Kırklareli: 118, Kırşehir: 564, Kocaeli: 334, Konya: bin 219,Kütahya: 262, Malatya: 709, Manisa: 367, Mardin: 401, Mersin: 544, Muğla:117, Muş: 263, Nevşehir: 319, Niğde 500, Ordu: bin 222, Osmaniye: 379, Rize: 478, Sakarya: 607, Samsun: bin 751, Şanlıurfa 649, Siirt: 168, Sinop bin 471, Şırnak: 105, Sivas: bin 869, Tekirdağ: 113, Tokat: 700, Trabzon: 2 bin 880, Tunceli: 84, Uşak: 92, Van: 672, Yalova: 36, Yozgat: 819 ve Zonguldak 4 bin 896."